惠利在劇中的單純可愛形象贏得不少觀眾喜愛。（衛視中文台提供）

韓國女星惠利繼經典熱門韓劇《請回答1998》扮演女學生後，時隔多年又成功飾演單純女大學生角色，與當紅炸子雞張基龍主演《我的室友是九尾狐》獲得無數好評，衛視中文台自25日起，周一至周五晚間9點全台首播《我的室友是九尾狐》。

惠利在劇中青春可愛女大生的形象成功擄獲了不分男女老少的心，廣告代言更是接連不斷，先前韓國媒體曾揭曉2021年「廣告收入最高韓星」排行榜，前10名唯二入選的女星就是惠利和全智賢，在最新的韓國報導中，2022年還過不到一半，惠利已經接下藥品、居家用品、快餐、化妝品、服裝等廣告代言邀約，讓她聲勢扶搖直上，有望登2022年廣告天后寶座。

這次惠利在《我的室友是九尾狐》中飾演平凡的女大學生李潭，自我觀念防備意識很強，即使擁有清秀可人的外貌，但強悍又直接的個性讓追求者退避三舍，也因此一直過著母胎單身生活。不料某天一不小心竟然吞了幻化成人形的999歲狐仙申又如（張基龍飾）所珍藏900多年的狐珠，雙方為了恢復原先狀態不得不開始同居。