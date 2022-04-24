南投縣衛生局提醒照顧病患，要留意六大症狀出現時速就醫。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣政府24日公布11例本土確診個案。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣24日新增11例確診個案，其中2名學童染疫，1名11歲男童為竹山鎮桶頭國小代課老師的學生，該名老師參加阿妹演唱會染疫，還在直播發表「薪水照領，為何不早點確診」不當言論，引發批評聲浪，該校累計已有2名學生1名老師染疫。

南投縣政府24日公布11例本土確診個案，其中職場同事感染確診個案4例，另2例友人聚會染疫，追蹤接觸史都與同餐共食有關，衛生局提醒，職場非必要勿共食共餐及脫口罩聊天，減少感染風險，因應社區疫情擴大，確診病例增加，南投縣也將啟動居家照護。

今日新增11例確診個案，其中2名學童染疫，1人為11歲男童為竹山鎮桶頭國小代課老師的學生，該名老師參加阿妹演唱會染疫，還在隔離時開直播發表「薪水照付，縣府會幫你出代課費，這樣都來這邊住就好了」、「薪水照領，為何不早點確診」不當言論挨轟，目前該校累計2名學生1名老師確診。

另名確診的10歲女童為信義鄉一所國小學生，疫調發現因老師和外縣市確診友人用餐後遭感染，波及女學童經PCR採檢陽性確診。

南投縣衛生局長陳南松表示，疫調過程追蹤接觸史，發現職場確診個案，多數會有與同事午餐時間同餐共食情形，職場防疫管理非常重要，籲企業主重視並建立良好防疫管制機制，每天掌握員工健康狀況，並要求回報企業指定的專人監督管理。

陳南松表示，中午非必要勿一起共食共餐及脫口罩聊天，溝通會議盡量利用視訊的方式進行，暫時不參加聚會、聚餐活動，及外出他縣市旅遊，避免至人口密集密閉場所等措施，有助於減少企業發生職場感染的風險。

連日來本土確診案例暴增，單日確診人數飆破5000例，南投縣疫苗接種站民眾接種踴躍，因應社區疫情持續擴大，確診病例遽增，南投縣也即將啟動居家照護，依確診者病症程度，調整分流收治。