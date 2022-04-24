本土疫情越來越嚴重，台北市副市長黃珊珊也警告很快單日確診數便會破萬例，若是這樣的速度擴散下去，到時候台北市恐全部停課，沒想到衛福部長陳時中僅冷回「知道了」，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，這代表陳時中不知道要怎麼回應，他還以學校恢復實體上課為例指出，這是行政院和教育部指示要共存和習慣，但若要共存，居家隔離10天太長了。

郭正亮今天(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，記者問陳時中，黃珊珊說本土即將破萬，北市可能要停課，陳時中的回答是「我知道了」，表示他不知道怎麼回應；如果疫情那麼嚴重，到底要不要停課？「我猜陳時中的意思是，這是你的想法啦」。

郭正亮指出，自己任教的學校規定，明天恢復實體上課，自己這兩周以來都是採取遠距教學，但先前的確診人數還不多，現在疫情嚴重了之後說要實體上課，這裡面就隱含一種意思，就是要共存。

郭正亮認為，既然要共存，居家隔離規定還那麼嚴格？隔離10天，保證有一堆人會故意隱匿，因為成本太高，中低收入者怎麼辦？若有人隱匿，實聯制和疫調怎麼進行？這個邏輯是衝突的。

郭正亮更說，關於實體上課，他更在意的是學生的風險，並指這絕對不是學校規定的，是教育部，而教育部一定是得到行政院指示要共存、習慣，他們也知道會更嚴重。面對確診者未來可能會暴增，但要因應這狀況，所有資源都不夠，「以篩代隔，請問篩在哪裡？」既然要大家正常生活，但只要一接觸就隔10天，這還得了。