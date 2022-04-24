股市每一次到了關鍵的轉折，我都會注意國泰投信董事長張錫發出來的訊號，最近他接受《財訊雙週刊》訪問，在大家信心最脆弱的時候，張錫說：「台股最壞已過，快進場！」他認為台股有三大後盾，本季是找買點最佳時刻，他說的台股三大後盾，一個是本益比只有十三倍、高的殖利率及企業體質強韌及獲利高的三大保證，關鍵時刻，張錫挺身而出，實在是勇氣可嘉。

二○二○年疫情爆發，全球股市崩跌，台股最慘跌到八五二三，張錫告訴大家台股會好十年，此時是最好的買點；去年五月疫情爆發，台股跌到一五一五九，隨著確診病例大驚爆，很多市長高喊封城，投資人信心又跌至谷底，但張錫又站出來告訴大家，此時是最好的買點，信心不改認為台股上看兩萬點；這個時候又告訴大家第二季是最好進場的機會，這回倒是大家好好理清頭緒的關鍵時刻。

二○二二年，原本的「福虎生豐」吹起了變調曲，變成了「虎背難騎」，通膨、戰爭、中國（封城）遮蔽了大家的視野，這一周，美債殖利率往上衝，十年債已上升至二．九四％，三十年到二．九九三％，而且，美國十年債殖利率首度超過中國，這是債市空前變化，美國十年債往上衝，美元指數也衝過一○一，這個時候全球貨幣都兌美元貶值。

台股弱中透強的訊號

去年強力升值的新台幣已貶回到二九．二四，最弱勢的日圓直探一二八．九八，歐元回到一．○七六，英鎊到一．二九七，都是相對新低的位置。美元獨強，資金回流美國，也造成新興市場股市的擠壓。這兩年香港不斷地走資，香港恆生及國企指數已成最弱勢的指標，很多大家熟悉的個股都跌到難以想像的低價。例如，尹衍樑的高鑫控股在二○一七年以每股六．五港元賣給阿里巴巴，不久，高鑫控股股價奔騰到十三．四港元，突然翻身大漲一倍，市值創下一二七八億港元的紀錄，在台灣可以排進市值前十大，但現在高鑫跌到二．三三港元，市值只剩下二二四億港元，這個猛烈調整令人錯愕。

回頭看台股，從技術面來看，台股呈現各條均線反轉向下的空頭排列，而且各條均線呈現蓋頭而下，沒有看多的理由。不過，台股並沒有因為通膨、戰爭等利空因素而大跌，透露出「弱中帶強」的訊號。再看台股從最高的一八六一九．六一到三月上旬最慘的一六七六四．七八，最大跌幅是九．九六％，這比Nasdaq、費半指數都大跌逾二○％，台股已相對抗跌，以今年的跌幅來算，台股從一八二一八．八四跌到一六九九三．四，下跌一二二五．四四，跌幅是六．七三％。也就是說，台股經過非常大的利空撞擊，抵抗力比大家想像中強勁，這正是我說的「弱中透強」。

ＩＣ設計的利空極大化

台股今年一二二五點的跌勢，市場卻透露了不同的變化，市場上的強勢股與弱勢股壁壘分明，例如，今年成了外資提款機的晶圓代工股，賣超台積電逾五一萬張，股價從六八八跌到五五二元，儘管台積電告訴大家第一季大賺二○二七．三億，ＥＰＳ七．八三元，毛利率衝到五五．六％，但市場仍然不領情；力積電公告首季ＥＰＳ一．八五元，市場也不埋單。聯電在外資大舉賣超七八萬張的大賣壓下，從六八．五元跌到四六．二元；世界先進也從一六八跌到一○六元；記憶體的華邦從三六．四五殺到二六．五元，其實華邦近兩季ＥＰＳ都超過一元，去年ＥＰＳ三．四二元，加上持有五一％新唐科技，今年三月營收九二．一七億創歷史新高，首季營收二六五億元，也大幅成長二四．二％，但外資調降記憶體，股價一下子殺到二十幾元，這種情況跟面板產業一樣，只因為看淡未來產業景氣變化，股價就連續下殺。

最顯著的是面板，友達去年ＥＰＳ六．三七元，股價可以殺到十八元；群創）去年ＥＰＳ五．四五元，股價只剩下十五．一五元，這種「題材極大化」，市場可以把利空反應到淋漓盡致，也可以把利多發揮到頂，呈現十分兩極現象，這正是今年市場最經典代表作。

中國中遠、香港的東方海外、日本的ONE集團，及南韓的現代商船股價都出現明顯的漲勢，長榮的一三八．五元及一四一．五元都是重要關卡，股價站在這個價格以上，有利多頭更上一層樓。

目前全球投資環境變數多，台股必須釐清各種利空考驗，逐漸進入築底階段，此時，大家一定要切記，今年以來股價大漲的個股，是否已經超過基本面的強度？被外資追殺的個股，是否殺得夠低？這是重新調整投資腳步的關鍵時刻。

（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2192期精彩當期內文轉載》