台南市善化區蓮潭里里長陳紫晶揪里民助公益，日前為伊甸基金會在善化設立的伊甸橄欖樹社區日間照顧機構籌募6萬1500元，贊助機構聘請每月一次物理和職能治療師費用，除了此筆捐款，蓮潭里自2019年起公益捐款已經破百萬元。

善化區蓮潭里在一般民眾心中印象，可能住的都是南科新貴、是全國有名富人里；陳紫晶說，一直以來媒體注意的焦點在里民年收入所得，她比較想讓大家知道，蓮潭里民也有持續關心周遭的弱勢，里民雖然生活條件還不錯，也很願意回饋社會，捐款是他們最基本可以做到的回饋和關懷。

陳紫晶原本就常捐款行善，2019年起，她參加公益關懷活動時，發現善化區內有很多需要幫助的弱勢，因此先在志工群組上發起捐款活動，沒想到大家多次熱情贊助，讓她有信心在臉書公開發起更大型的募款。

除了贊助伊甸基金會，去年底蓮潭里民曾捐款贊助善化區的人安、華山基金會尾牙、年菜經費約50萬，還幫忙一起去送年菜；日前也募款幫助台南瑞復益智中心整建老舊的建築物，不到半個月就募集到33萬餘元。

陳紫晶說，募款過程中總是有許多不同意見，她公開透明的表列費用，讓捐款民眾很安心，不只里民捐款，許多外區民眾看到勸募活動，也一起捐款，都是讓她意想不到的驚喜；但是，困擾也隨之而來，許多團體也紛紛向她提出協助需求。

「從敦親睦鄰做起」，陳紫晶說，協助對象以善化區及鄰近區為優先，要贊助之前，她也會先去了解狀況，例如伊甸日照關懷中心收容許多重度身障者，有很多都是善化在地的小孩，她希望助公益募款能從蓮潭里附近的「鄰居」開始，行有餘力再幫助更多需要關懷的弱勢。