各國政府積極力拼疫苗覆蓋率，醫界許多研究也證實打疫苗的確能降低感染機率，不過說到底，每個人自身健康狀況不同，是否接種疫苗還是得由專業醫師評估。英國傳出一名96歲老翁於疫情爆發初期等到第一批BNT疫苗，不幸的是，他打完沒多久竟然倒地，送醫後宣告不治，報告出爐發現老翁因疫苗引起過敏導致心臟病。

這2年多來，新冠肺炎席捲全球，許多人不敵難捉摸的變種病毒，倒下的人還有因接種疫苗產生不良反應所致。英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，2020年底，英國一名96歲老翁傑克森（Peter Jackson）決定施打輝瑞（Pfizer）藥廠出產的首批BNT疫苗，當天他在下午4點30分時完成接種，因為距離不遠的關係，事後便自行走路回家。不料，過了35分鐘，只走了幾公尺遠，他在下午5點05分時倒臥路旁，送醫後已經沒了生命跡象。

報導指出，傑克森長年保持規律的生活作息，一大把年紀的他曾獨自去了澳洲5次，平常沒事喜歡種花、開車出門，生活相當充實。解剖報告顯示，證實該名老翁因疫苗引起過敏反應，導致缺血性心臟病。輝瑞（Pfizer）公司也發布聲明，表示「過敏是一種罕見的副作用，施打任何疫苗皆有可能發生。數據指出，平均每百萬劑疫苗中會發生4.7至11.1死亡案例。」