汪小菲去(2021)年11月與大S（徐熙媛）結束10年婚姻，兩人過往的同框片段也被網友一一挖出，近日有人PO出兩人過去的實境秀畫面，當時汪小菲受傷見血，結果大S冷吐一句真心話，立時引發網友熱議。今(24日)也是兩人愛女「玥兒」生日，汪小菲用抖音介紹新開的廣東菜餐廳，以愛女暱稱諧音取名叫「粵洱堂」，讓網友看了笑回：「你真的很愛女兒！」。

汪小菲過去曾和大S登上夫妻實境秀《幸福三重奏》，當時汪小菲在廚房用刀具卻不慎被劃傷，大S見狀先是說：「為什麼每次洗個刀，都能被劈呢？」，接著「告誡」汪小菲：「乖乖聽老婆的話，你就不會遭到任何的報應啊」，語氣溫柔但話鋒犀利；汪小菲當下則像做錯事的小學生一樣頭也不抬，也沒和大S對視。對話曝光引發網路熱議，網友力挺大S狂讚：「大S這話真的好有道理，男人們真的應該聽老婆的話。」

實境秀《幸福三重奏》汪小菲用刀具流血，出現了如此對話。（圖／取自陸網）

其實汪小菲和大S過去在《幸福三重奏》還曾起過衝突，兩人當時為了吃不吃飯吵架，汪小菲一句「隨你，你想吃就吃吧！」，讓大S惱火，不甘示弱回嗆：「我的人生沒有隨我，都是隨你」，在廚房熱東西的汪小菲聽到這話，竟氣到用力蓋鍋，氣氛一度尷尬，當時也引起熱議。

大S告誡：「乖乖聽老婆的話，你就不會遭到任何的報應啊」。（圖／取自陸網）

汪小菲去年和大S離婚結束11年婚姻，即便夫妻感情不再，汪小菲對一雙兒女愛護有加，尤其是愛女小玥兒更是他的心頭肉，今(24日)適逢小玥兒8歲生日，汪小菲在抖音曝光一段影片，介紹新開的廣東菜餐廳，取名叫做「粵洱堂」，餐廳名稱和「玥兒」諧音相似，習慣以摯愛名字開店的習慣沒變，網友看了也讚說：「你真的很愛女兒！」。

汪小菲去年回歸餐廳本行，欲重振昔日「俏江南」業界盛名，開設的「麻六記」川菜館至今已展店18家；此外，宛如當年為前妻大S開設「S Hotel」一樣，新開的廣東菜餐廳「粵洱堂」以小玥兒諧音入名，暗藏愛女心思。大S當時曾說過，原本要用爺爺的名字為小孩取名「汪澤民」，但汪小菲堅持女兒名字要給算命師算過，千挑萬選後最終決定取名為「汪希玥」，據說這名自帶有興旺全家的寓意。