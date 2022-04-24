拜登政府頒布的大眾運輸工具口罩強制令，被美國佛州聯邦法院裁定違法必須撤銷，口罩令解除運輸業固然叫好，但可苦了配合防疫政策拼命量產的口罩業者。

不過一年前，26家中小型口罩生產商聯名致函拜登政府，呼籲查緝低價傾銷美國的中國製口罩，否則不利他們的營運。

美國這些口罩生產線，全是因應新冠疫情成立，這場公衛危機也凸顯出，美國各式醫療器材過於依賴海外進口。

但當初聯名寫信給美國政府的26家口罩商，如今只剩9家還在生產，德州口罩製造商Armbrust American是存活者之一。

Armbrust American執行長阿姆布拉斯特（Lloyd Armbrust）指出:「政府從未真正支持美國的口罩生產。」撤銷口罩強制令只會加速這個新產業凋零。

去年底美國因新冠病毒變異株Omicron快速傳播，疫情再燒一波確診數創新高，今年1月達到高峰。這段期間Armbrust一天的口罩銷售額可高達50萬美元，如今只剩這個數字的5％。

擔任美國口罩製造商協會（American Mask Manufacturer's Association）會長的阿姆布拉斯特透露，他的公司在這種銷售慘狀下還能維持盈餘，多虧及時轉去生產家用空氣過濾器。有別於口罩已成為引發美國內部分歧的政治議題，家用空氣過濾器不具爭議性。

佛州聯邦法官18日裁定，美國疾病管制預防中心（CDC）頒布的大眾運輸工具強制佩戴口罩令越權違法，白宮雖對裁決失望，但表示不再強制。航空業叫好隨即撤銷戴口罩規定，其他業者也紛紛跟進。

美國兩大網路叫車龍頭Uber和Lyft，19日就解除駕駛與乘客戴口罩規定。針對已完整接種疫苗的遊客，娛樂巨擘迪士尼則給他們選擇權利，戴不戴口罩自行決定。

美國口罩製造商警告，口罩強制令撤銷有潛在風險，萬一又冒出新的變種病毒，或出現其他危機迫使政府及企業再度搶購口罩，他們也不可能再擴大量產。

阿姆布拉斯特說:「你最好相信我不會像過去那樣拉高產能，我有何理由這麼做？」