美國企業對資訊科技（IT）員工需求孔急，為了爭搶雲端運算、數據科學等領域的關鍵人才，各大企業開出優渥的薪酬條件不手軟，薪資增幅高達2成以上，但也讓企業背負不小成本壓力。

電腦技術工業協會（CompTIA）指出，今年第1季，美企雇主開出110萬個IT職缺，與去年同期相比劇增43％。

自疫情爆發後，IT職缺徵才的需求激增，促使企業借助遠距工作及其他數位倡議解套。此外美國通膨率飆到40年新高，俄烏戰爭擾亂歐洲科技和外包中心的運作，IT人才的薪酬趁勢被推高。

目前最搶手的IT人才，包括雲端運算工程師、數據科學家、機器學習專家、建模人員等等。人力仲介業者愛迪生集團（Addison Group）旗下的Mondo公司指出，薪酬落在區間上端的雲端運算工程師，2020年到今年平均薪資增加25％，同時間軟體工程師的薪資增幅11％。

招募及留住頂尖科技人才的成本水漲船高，對企業資訊長與其他科技主管構成壓力和挑戰，甚至引起執行長注意。iDEAL Semiconductor Devices共同創辦人兼執行董事伯恩斯（Michael Burns）透露，科技業加薪幅度突破20％，在德州奧斯汀等熱門市場甚至可達30％。

泰森食品執行副總裁兼科技長史普雷里（Scott Spradley）指出，資訊長及其他科技主管背負說服董事會的壓力，要求批准提高人事支出幫IT員工加薪，但可能超過其他職務的薪資水平。

他表示，鑑於就業市場緊俏，IT業務成本節節上升，創新的投資成本也以更快的速度增加。

企業文件分享公司Egnyte執行長賈恩（Vineet Jain）指出，歐洲的薪資壓力也很大。他說，該公司在波蘭雇用250名員工，當地平均薪資的增幅50％，部分員工的薪水在過去一年翻倍。

此外享有優渥薪酬的不限於科技老鳥，有科技業人事經理對甫畢業的職場菜鳥開出六位數薪資，相較數年前起薪才7萬到8.5萬美元。