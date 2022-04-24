Gino的媽媽突然現身直播現場。（民視提供）

Gino的媽媽除了獲贈全套保養品，還獲得美腿機當母親節禮物。（民視提供）

藝人Gino日前上胡嘉愛主持的鳳凰直播分享自己代言的保養品母親節特惠組合，沒想到蓓朵娜保養專家Paul，竟然邀請到Gino媽媽當神秘嘉賓，讓Gino大吃一驚。Paul表示因為之前得知Gino媽媽也是品牌愛用者，利用母親節前當伴手禮送給她，此外更另外準備美腿機，顧好Gino媽媽的健康。Gino說拍民視8點檔《黃金歲月》後，很少有時間陪媽媽，感謝蓓朵娜讓媽媽變美麗，每天心情也美麗。

Gino表示被媽媽的現身驚喜嚇到，但也對媽媽首次參加直播的處女秀給了100分高分，也造成網友不少討論，看到媽媽對鏡頭不陌生，又有些笑果，他笑說如果媽媽願意進入演藝圈，也覺得這件事情是有趣的，就會鼓勵媽媽，只要媽媽開心，他也會開心。

Gino媽媽也評比最不想收到禮物第一名是蛋糕，第二名是花，第三名是打掃型家電，Gino 表示從以前就不會準備這些禮物，因為如果有需要，平常就會買。他說，上一次送禮物給媽媽就是中秋節，故意調皮一下要媽媽在她最喜愛的月餅跟保養品中，只能選擇一份禮物，沒想到媽媽竟然毫不猶豫選擇保養品，還說月餅多吃多胖，讓Gino驚呆了，但看到媽媽願意花時間保養自己也很欣慰。