在入侵烏克蘭兩個月後，俄羅斯宣稱「第二階段」任務是全面控制烏東和烏南的頓巴斯地區。至於莫斯科會採取何種軍事手段，中、長期目標又是什麼，目前還不清楚。

俄羅斯起初明顯低估敵人，在戰爭最初幾週遭遇到困難，從目標和戰術來看，似乎已學到一些教訓。

如今俄軍所在位置，是在烏克蘭境內從亞速海（Sea of Azov）到哈爾科夫（Kharkiv）外圍一條長200至250公里的走廊裡，但並未完全控制該地區。

3月間，俄羅斯軍方表示將把重心放在頓巴斯地區的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk），自 2014年以來，兩地的親俄叛軍一直很活躍。

俄軍少將米聶凱夫（Rustam Minnekaev）22日稱：「俄軍的任務之一是建立對頓巴斯和烏克蘭南部的完全控制。」他又說，這將提供「一道通往克里米亞的陸地走廊」。俄羅斯於2014年強占了烏克蘭的克里米亞半島。

不過按前法國陸軍上校哥雅（Michel Goya）的說法，這一野心帶來了挑戰。他在推特上發文稱：「俄軍越深入烏克蘭，就越脆弱。」

法國地中海戰略研究基金會（FMES）主任奧索爾（Pascal Ausseur）表示，俄軍很可能希望建立一條軸線，從聶伯河（Dnipro River）河岸的刻松（Kherson）向北到第聶伯羅市（Dnipro），再到東部伊久姆（Izyum）。

專家們不再認為俄羅斯對烏克蘭首都基輔（Kyiv）有任何計畫，這座城市原本看似是俄軍行動的早期目標。

俄軍放棄這一目標，可能是在戰爭初期進展緩慢以及損失大量部隊和裝備的結果，這促使俄軍改變戰術。

奧索爾說：「他們意識到閃電戰（Blitzkrieg）行不通，因此回到傳統蘇聯的推土機（bulldozer）模式：你若無法打破敵人的意志，就把他們碾碎。」

他說：「他們將把軍事行動『馬立波化』（Mariupol-ise）。」他指的是過去兩個月一直受到俄軍無情轟炸的南部港市馬立波。

紐約智庫蘇凡中心（Soufan Center）資深研究員克拉克（Colin Clarke）表示：「俄軍看起來簡直是在追求一種焦土做法，意圖透過使用壓倒性武力和無差別砲擊，迫使剩餘的平民逃離，從而打破烏軍的意志。」

一些專家預期，俄軍將嘗試在聶伯河以東箝制烏軍。

克拉克稱，為避免遭到包圍，防守的烏克蘭部隊可能分散到幾處前線，以拉長俄軍的補給線和通訊線。 他說：「截至目前，這種策略很成功。」

最近幾天，西方援助有所增加，特別是美國總統拜登（Joe Biden）針對頓巴斯的戰事，宣布一項8億美元的軍援計畫。

但時間緊迫。戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎森（Mark Cancian）表示，裝甲運兵車「需要數週甚至數月」才能交到烏軍手中。

他說：「即使這些車輛已從歐洲庫存取出，運送前也需要一些維修。」

北大西洋公約組織（NATO）國家已開始向烏克蘭提供原本由蘇聯開發的S300防空飛彈系統，但奧索爾指出，部署這些飛彈也需要時間。

與此同時，法國表示正向烏克蘭運送米蘭（Milan）反戰車武器和凱撒（Caesar）大砲。但專家稱，基輔仍缺乏其他先進武器，如榴彈砲。

奧索爾說，烏克蘭需要建立一個「鋼鐵穹頂」（dome of steel）保護自己免受空襲。他說：「他們需要一個盾牌，以抵銷俄羅斯人所處的有利地位。」他補充說，要不然俄方可能進行多年的空襲。

現在很少觀察家認為衝突會很快結束。奧索爾稱：「正在浮現的情境是持續數週或數月的高強度轟炸。」

莫斯科政治及軍事分析研究所（IPMA）專家赫蘭契辛（Alexander Khramchikhin）表示，戰鬥甚至可能持續數年。他告訴法新社：「俄羅斯迄今未實現任何目標，未來將如何實現那些目標，不容易看出。」