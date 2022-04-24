俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動，已經進入第60天。當各國紛紛對俄羅斯實施制裁時，除了印度向俄羅斯加倍購買原油外，歐洲油商也仍與俄羅斯進行交易。前國安會副秘書長楊永明表示，西方的動作完全顯示出「雙標」，印度就是個「照妖鏡」。

楊永明今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，印度就是個照妖鏡，在這次俄烏戰爭中，西方處理戰爭、對待制裁及對待不同盟國等等的差別待遇，完全顯示出雙標。

楊永明指出，印度去跟俄羅斯買石油，在2月24日到4月18日的量，跟過去同期相比增加7倍，其他國家也都有增加，其實大家都在買，更別說歐洲國家，60％的德國民眾甚至反對斷掉與俄羅斯的油氣連結。

楊永明接著表示，軍事武器也是一樣，許多國家不願意提供烏克蘭軍事武器，因為擔心戰爭擴大或造成跟俄羅斯之間的問題，當然這是侵略行為，但是也要從自己國家利益的角度出發。大家也都知道，當烏克蘭總統澤倫斯基說美國和西方要給烏克蘭70億美元，稱這一場戰爭是幫他們在打仗，其他國家當然了解，所以不會跟著美國去搖旗吶喊。

楊永明質疑，印度為什麼可以買俄羅斯軍火，這樣不是更幫助俄羅斯製造武器去攻打烏克蘭？西方不能忍受印度買油，怎能忍受印度買軍火？這又是一個照妖鏡。