俄烏戰火影響到全球供應鏈的如常運作，市場對半導體產業供應鏈中斷感到憂慮。法國巴黎銀行財富管理表示，主要半導體企業近期指出，「關鍵原物料庫存充足，其他國家/市場也能提供貨源。」

法巴銀財富管理因此持續看好半導體代工、記憶體、運算和半導體設備類股。該銀行研究團隊指出，在地緣政治局勢不明朗的背景下，半導體設備類股依然是在地化資本支出的受益者。

烏克蘭是半導體製造所需氣體如氖、氬、氪、氙等的主要生產國。其中，全球超過50％的氖氣由烏克蘭所生產。實際調查業者顯示，大型鋼鐵企業在過去2至3個月產能利用完善，滿足晶片製造商的訂單。

半導體業者普遍認為，即使沒有烏克蘭的供應，氖並不存在嚴重的供不應求，因為鋼鐵製造商正致力利用／擴大自身產能以滿足需求，例如韓國半導體廠商已從烏克蘭轉向亞洲國家採購。

花旗集團亦預估，俄羅斯與烏克蘭的地緣政治危機，不會對世界經濟產生重大或持久的影響。在地緣政治、通膨及聯準會政策等因素干擾下，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞建議，積極檢視投資組合，抵抗股債市場波動，危機入市，掌握景氣緩步復甦創造的投資契機。

半導體產業2021年第四季業績表現出色，除了部分由於零組件短缺而未達預期的半導體設備公司外，法國巴黎銀行財富管理納入投資組合的大多數公司，2021年第四季業績及2022年第一季展望，均優於預期。預期供應短缺及平均售價上升，將持續支撐全年的毛利率。

法國巴黎銀行財富管理認為，雖然庫存水位仍低於長期趨勢，但已見底回升，目前正處於半導體週期的後段，但仍需密切注意庫存數字。由於交貨時間延長、訂單累積和產能不足，庫存水位攀頂的過程將被延長，並可能持續二至三個季度。

由於地緣政治局勢不確定高，法國巴黎銀行財富管理亦看好由雲端服務、企業和電訊基礎設施升級所驅動，受益於穩健資本支出的運算相關類股。