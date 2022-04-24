大陸國台辦24日發布答記者問，表示就民進黨和與台灣台獨組織23日舉辦的研討會，炒作非法無效的「舊金山和約」，喊出「台灣地位未定論」，散布「兩岸互不隸屬」說法，大陸國台辦發言人馬曉光指出，所謂「舊金山和約」是二戰之後美國糾集一些國家，在排斥中華人民共和國與蘇聯情況下，對日單獨媾和而發表的非法、無效文件。

馬曉光表示，該「和約」違反1942 年中美英蘇等26國簽署的《聯合國家宣言》規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置也都是非法、無效的。

馬曉光說，大陸政府從一開始就鄭重聲明，「舊金山和約」由於沒有中華人民共和國參加準備、擬制和簽訂，認為是非法無效的，絕不承認。蘇聯、波蘭、捷克斯洛伐克、北韓、蒙古、越南等國家也拒絕承認「和約」效力。

馬曉光表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。

他表示，民進黨出於政治本性和一黨私利，肆意顛倒黑白、混淆是非， 拿著非法無效的歷史廢紙進行炒作，處心積慮地兜售「兩國論」，企圖挑戰國際社會公認的一個中國原則。這一切終究是徒勞的， 更不可能阻擋兩岸統一的歷史大勢。

由國史館23日舉辦《舊金山和約》及《台北和約》生效 70 週年研討會，此次共發表9篇論文，說明針對兩和約在國際政治中的位置。

受邀擔任貴賓的立法院院長游錫堃表示，《開羅宣言》雖提到將台灣、澎湖群島等歸還中華民國，然而這些戰爭期間的文件、宣言，只是表達盟國對戰後處置的意向，依1952 年生效的《舊金山和約》內容，並未規定台灣主權歸屬，因此台灣、澎湖並不屬於中國。

台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志也以錄音方式演講，發表支持「台灣的國際法律地位過去未定、現在已定」的主張。