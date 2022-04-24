國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，24日在高雄市大樹區舊鐵道棒壘場舉行大會第2天重頭戲「超級賽」，參賽的選手必須在10公里內通過28道關卡考驗，共有近3000人參賽，男子菁英組常勝軍周青可惜3道關卡沒過，被罰跳「波比跳」浪費不少時間後，最終痛失冠軍、只獲得第3，前兩名是在彰化工作的菲律賓籍師徒檔強納森（Jonathon）和克里斯多福（Christopher）。

第2天賽事賽道總長10公里、障礙關卡多到28道關卡，除了考驗選手的耐力外，對肌耐力和負重等全方面的能力也是試煉，台灣越野跑常勝軍周青23日雖然拿下衝刺賽金牌，但最近多以越野跑賽事為主，反倒較少重訓，在第14道關卡失敗被罰跳30下「波比跳」後，被兩名在後的菲律賓選手反超，雖然他試圖用跑步追回劣勢，但後面又有兩關障礙失誤，最終只跑出1小時02分30秒屈居季軍。

賽後周青表示：「不會失望，我已經盡了全力，但實在沒辦法。以我自己估計，真的要備戰Spartan Race，至少也要3個月時間來訓練，因為像肌力那些不是三兩天就可以練得起來，下次我會用更完整的訓練來討回冠軍！」

女子精英組部份，前一天才在衝刺賽封后的「鐵人警花」謝伯韶，超級賽更是從一開始就領先，讓其他選手只能看著她的背影追趕，特別是在謝伯韶前一天都沒過關的標槍擲準部份，第2天她一擲就中，最後更是一路通過所有關卡到終點，與第2名周季瑩拉開了將近15分鐘的時間。

謝伯韶對成績非常滿意，認為自己經過兩個多月訓練後，展現出精壯結實且有馬甲線的腹肌，參賽完美的成果就是訓練最好的回饋。

今年也有許多社會精英首度報名挑戰斯巴達障礙跑，其中成立新世紀黃蜂女壘隊並且是新世紀環保公司董事長吳尚謙，24日還帶了一群來自中山大學EMBA的同學參賽，他說：「這個比賽很多關卡很不容易，但有團隊互相加油或協助，讓我們與同學之間的交流會更加緊密，這就像我們在事業上時常都會遇到困難，也都一樣要靠團隊來共同解決的道理一樣，是很有意義的挑戰。」

2022斯巴達障礙跑超級賽男子菁英組冠軍喬納森。（斯巴達障礙跑提供）