「一夜情」解鎖人夫！有名正妹在網上分享吃到人夫心情，她表示在朋友聚會上與1男子認識後發生一夜情，事後她肉搜對方時，竟發現是人夫身分「已婚、一個8歲多女兒」，讓她超傻眼自己竟淪為「小三」，她強調若在一夜情發生之前，能在理智一點，就不會睡了人夫，小女孩的爸爸，甚至一度想揭穿人夫「假面具」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示朋友生日在夜店開包廂，由於對方是信得過的朋友，便答應出席，並認識聚會上其他新朋友，聚會結束後也和1男子發生「一夜情」，事過之後，兩人也交換Line，對方時常傳訊息約她外出吃飯過夜，但她心裡明白對方把她當為「工具」，因此，都以沒空為理由，拒絕邀約，兩人一夜情後也沒再見過面。

某日，正妹對一夜情對象的身家背景突然很好奇，便上網肉搜，不料，她挖到臉書，看到該對象「已婚、一個8歲多女兒」，看到臉書貼文超崩潰，自己在不知道的情況下突然變成「小三」，她認為若在一夜情發生之前，能在理智一點，就不會睡了人夫，小女孩的爸爸；她也試圖想揭穿人夫假面具，認為對方老婆不該被欺騙，認為應該早點認清「渣男」，但又很擔心拆散幸福的家庭。

有名正妹因在聚會上認識認識一名男子發生一夜情，事後竟發現該男子已婚，讓她超怒又崩潰。（翻攝自Dcard）

不過正妹也表示不會隨便發生「一夜情」，會從外觀、聊天的內容去看對方，絕對不是找8+9或是無腦小弟弟、小屁孩類型，而是會找白白淨淨，衣服穿戴整齊，用餐會注意衛生等正面的人。

文章一出，網友紛紛留言表示，「就是隨便才一夜情啊，前面到底在洗白什麼」、「平時不隨便，但隨便起來也蠻隨便」、「嘴巴說不會，身體很誠實」、「自己先造成別人家庭的裂痕，才再說自己不隨便」、「第一次聽到玩咖還會檢討的」、「妻子真可憐」、「小心觸犯民法，要賠錢的」、「共享正夯」、「現在隨便的定義好謎喔」。