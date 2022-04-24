高雄鋼鐵人24日作客新北新莊體育館，以101比92擊敗新北國王，鋼鐵人此役先發五人得分都在雙位數，班尼特單場37分差兩分追平個人單場得分紀錄，賽後表示，隊友幫忙、對手放他投，才能拿下這麼多分數。

班尼特首節就進帳17分，全場除了4記三分球，也屢次籃下爆扣，場上也會做許多逗趣反應，相當引人注目，他表示，這場勝利是很棒的團隊籃球，大家都有貢獻，他很感謝隊友擋人紮實、跑位順暢又快速，幫助他出現很多得分機會，只要對手放他投三分或是給了他切入空間，他都不客氣把握。

鋼鐵人教頭洪啟超指出，團隊此役做得相當好，將之前籃板落後、失誤偏高的問題修正，上半場投籃命中率高，分數拉開後下半場教練團的調度就比較靈活，球員也能穩穩守住勝利。

因為周儀翔打疫苗身體不適未上場，新秀王律翔先發打超過30分鐘，貢獻生涯單場新高14分、連兩場得分雙位數的王律翔說，主要是做好教練交代的工作，他也不會特別設定什麼目標，主要期許自己每一場更進步。

國王總教練萊恩表示，球員打得不是很專注，尤其第2節單節得分12比35落差太大，下半場就很難彌補過來，若到了季後賽會競爭更更加激烈，需要球員整整48分鐘都繃緊神經。