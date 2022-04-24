海航集團今（24日）發布消息稱，該集團相關破產重整案4個重整計畫全部執行完畢並獲得法院裁定。自2020年2月29日聯合工作組成立，歷經2年多，海航集團風險處置工作基本結束。

第一財經分析報導，這意味著，大陸國內目前最大規模的債務重整案已全部完成，一度擁有龐大資產的海航集團也被一分為四。此時距離海航被法院正式受理破產重整，只有1年2個月的時間。

原海航集團旗下的資產被分為四塊各自重整，其中＊ST海航，＊ST基礎和＊ST大集三家上市公司單獨重整，海航集團等321家企業合併重整。

其中，＊ST海航與＊ST基礎都找到了戰略投資者，透過戰投注入資金以及股票抵債或留債的方式，解決債務問題。兩個板塊分別確認的債權金額為1612.93億（人民幣，下同）和951.99億。

＊ST海航的戰略投資者為遼寧方大集團，向海航航空主業投資380億元，並且還有額外30億元的風險化解資金。重整後，方大集團對海航的航空主業實現絕對控股。

＊ST基礎的戰略投資者為海南國資企業海南省發展控股有限公司，目前海發控通過投資110億入主海航的機場板塊資產。

＊ST大集目前尚沒有戰略投資者，其被確認的332.25億債務以留債或抵債的方式清償。