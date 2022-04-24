「綜藝天王」豬哥亮過世至今已5年，愛女謝金晶清明節和大哥去祭拜父親後，日前與歌王洪榮宏一同彩排高流演唱會《真愛秀・藍寶石大歌廳》，自曝小時候看豬哥亮在秀場演重病患者，竟衝上台抱著爸爸喊「爸爸不要死！」的糗事。謝金晶昨(23日)晚前往桃園演出，因疫情延燒關係戴罩獻唱，她表示「戴口罩唱歌真的不容易～幾度差點喘不過氣來」，但為了防疫無法與歌迷合照，她也特地跟粉絲說聲歹勢。

豬哥亮愛女謝金晶昨(23日)晚前往桃園演出，因疫情延燒關係必須戴罩獻唱，她表示：「第一次全程戴口罩完成演出～只能說戴口罩唱歌真的不容易～幾度差點喘不過氣來，但為了防疫，一切都是值得的。」；她也特別跟粉絲道歉：「防疫期間沒有跟大家合照請見諒」，並感恩媽祖娘娘讓活動圓滿：「有媽祖的庇佑，金晶是幸福的孩子」；粉絲也與她相互打氣說：「戴口罩唱歌也很好聽」、「看到本人比電視上美！」。

以再造高雄歌廳文化娛樂奇蹟為出發，4月30日起將一連兩天在高流海音館舉辦《真愛秀・藍寶石大歌廳》演唱會，歌王洪榮宏將與謝金晶重新演繹當年他和江蕙合唱的歌曲《憂愁的牡丹》，跨世代合作相當具有意義。她透露這次演出爸爸豬哥亮將用特別的方式參與，請大家期待。

謝金晶分享，藍寶石就是對爸爸的回憶，從小跟著爸爸豬哥亮東奔西跑作秀，在後台玩耍就像在家裡一樣自在。謝金晶還自爆糗事，透露小學時期跟爸爸豬哥亮去秀場演出，看見爸爸在台上演重病的病人，腳一抖一抖的充滿戲劇效果；當年還小的謝金晶竟信以為真，哭著跑到台前抱著爸爸喊：「爸爸不要死！」，糊塗亂入打亂了劇情節奏，豬哥亮大哥隨機應變笑說：「這誰家的小孩怎麼亂加戲」，化解現場尷尬。