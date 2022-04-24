基隆市某婦產科爆發群聚，驚傳診所未在第一時間通報，涉及隱匿疫情。對此，診所發言人澄清，得知護理人員染疫後，第一時間匡列所有人PCR採檢，本身也是受害者，目前所內仍有4名確診新生兒，盼市府能協助處置。

基隆市長林右昌今日於疫情記者會證實，本市某婦產科9人染疫，包括6名新生兒、3名大人，其中2有名新生兒送往林口長庚醫院安置中，健康狀況均無虞，至於感染源疑似來自一名照護人員。

不過，卻有民眾爆料，婦產科第一時間並未通知確診新生兒的家人，也沒有送往專責醫院。對此，診所回應，22日發現護理人員染疫，立即向衛生局通報，並要求所有人員包含護理、產婦與新生兒進行PCR採檢，同時停止嬰兒室運作。

診所指出，現有4名確診新生兒還在所內觀察，但嬰兒室非醫療單位，雖會盡全力照顧，仍希望市府機關協助做最好處置，移往醫院觀察；此外，目前設法將診所清空，並全面清消，未來凡是進入人員都必須篩檢，盼在衛生單位核可下重新運作。

診所強調，絕對沒有隱匿疫情或拖延通報，自己本身是受害者，不是造成別人感染的加害者，現在還有許多媽媽需要產檢，也有很多人即將要生產，只希望盡快解決問題，不希望疫情擴大蔓延，也盼未經查證流言能不要再出現，建議有任何消息詢問後再發布。