台中市19日有位楊姓女子搭計程車時，光腳踩後座坐墊與椅背上，還逼司機聞並嗆「香不香？」、「你龜頭洗乾淨了嗎？」等，楊女事後被起底家裡開醫院，成為網友口中的「腳交千金」。網紅郭鬼鬼跟上這波時事，模仿楊女在車後坐翹起美腿，甚至露出G罩杯雄偉上圍，引起網友朝聖。

郭鬼鬼昨（23日）在社群平台貼出模仿「腳交千金」的照片，寫道：「你能接受後座乘客這樣坐嗎？」畫面中，郭鬼鬼雖然坐在汽車後座，但把穿著黑絲襪的長腿伸向前座，露出光溜溜的腳底，且她身上的黑綠格子襯衫還是拉開的，直接露出裡面的傲人雙峰，讓許多網友看得血脈賁張，紛紛留言：「鬼鬼的話當然可以」、「想聞）欸？！」、「開車了各位」、「太香了」、「這是司機的福利」、「看都噴鼻血了」、「是鬼鬼的話多被踹幾腳也願意」。

不過，也有少許網友不買單，留言表示：「只有自己的另一半和父母可以，其他的人一律腳打斷為止。」、「這畫面很有味道…」、「不接受，會影響我開車」、「不接受伸腳」、「我實在無法，哈哈，即使是美女還是有可能腳臭的」。

事實上，這已不是郭鬼鬼第一次跟風時事，之前港星王喜因不滿被台灣醫護PCR檢測而導致流鼻血，發文指控掀起軒然大波，郭鬼鬼就用番茄醬在鼻孔下方做出「流鼻血」效果，並在左眼下方塗一道形成「小丑妝」，還拿三叉戟戟了一枚「染血」白色口罩，搞怪作風掀起熱議。