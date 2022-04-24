立法院日前三讀通過村里長的「事務補助費」由每月4萬5000元調高至每月5萬元，立委則提案修正《地方制度法》村里長增列因公殉職撫卹金、年終工作獎金，立法院內政委員會明（25日）將審查。內政部表示，由於涉及地方財政負擔，建議徵詢地方政府意見辦理，此外，已招標提供村里長投保1000萬元的傷害保險。

內政委員會明（25日）將審查立委提案修正《地方制度法》相關條文，立委楊瓊瓔、萬美玲等提案修正第61條，村里長為地方行政機關重要成員之一，應增列因公殉職撫卹金、年終工作獎金，保障村里長最基本權利及尊嚴。

立委伍麗華、陳瑩等則提案修正第52條及第61條，針對直轄縣市議員、鄉鎮市民代表及村里長因公死亡者應給與遺族撫卹金。立委賴品妤則提案增訂第50條之1，除秘密會議外，直轄縣市議會、鄉鎮市民代表會之大會會議、施政報告、質詢、聽取報告議程及分組審查，應製作全程影音紀錄，並以電視、網路等媒體通路全程直播。

此外，立委沈發惠提案修正第82條，為避免民選地方行政首長、村里長因案停職或解職時指派其配偶或3親等以內之親屬代理，產生實質上仍由該首長執行職務之不合理現象，同時考量社會觀感，增列代理人不得為被代理者之配偶、三親等內之血親、姻親關係。

內政部表示，為強化村里長保障，已招標提供村里長投保 1000 萬元的傷害保險，至於年終工作獎金，涉增加地方財政負擔，建議徵詢地方政府意見辦理；為強化地方民意代表的人身安全保障，已規畫將地方民意代表納入明年度團體傷害保險。

至於讓地方立法機關議事更透明，內政部表示，提案有助落實地方議事透明及全民監督，但考量地方財政建議逐步推動：若立法院有修法共識，支持修正第82條，增列代理人不得為被代理者之配偶、三親等內之血親、姻親關係。