美國國務院今天推文轉述總統拜登談話指出，俄羅斯總統蒲亭永遠無法成功主宰和占領整個烏克蘭。推文圖片顯示，拜登認為蒲亭想在烏克蘭戰場實現他的巨大野心已經失敗。

根據國務院官網推文，拜登表示：「我們國內團結一致，我們與盟邦和夥伴團結無間，我們也與烏克蘭人民團結一起，這向蒲亭發出明確無誤的訊息：他永遠無法成功主宰和占領整個烏克蘭。」

推文也附帶圖卡，顯示拜登表示：「蒲亭想在（烏克蘭）戰場上實現他巨大野心已告失敗。」

另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）即將抵達烏克蘭首都基輔展開會談。烏克蘭總統澤倫斯基表示，在與兩人會談時，烏克蘭希望爭取到美方提供重型武器，這對烏克蘭最終能奪回被俄羅斯占領的領土至關重要。

這將是自俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，美國政府官員首度正式訪問基輔。