去年4月23日正式入役的大陸首艘075型兩棲攻擊艦，服役至今已滿周年，已初部具備兩棲作戰能力。在近期第2艘同型艦廣西艦入役後，中共海軍將很快就會艦編組訓練，這對於兩棲作戰能力跨越發展有著重要意義，它意味著多域立體投送作戰能力正在加速實現，同時也意味著在對台兩棲作戰的裝備與戰術上將進入新階段並趨於成熟。

據大陸《央視軍事》報導，075首艦海南艦入列一年來，隨著全艦訓練水平提升，目前已初步具備進行兩棲作戰任務能力。在近期兩棲攻擊艦廣西艦入役後，短短一年已有2艘中共自主研製的075型兩棲攻擊艦入列服役。

中共075首艦海南艦入列已一年，目前已初步具備進行兩棲作戰任務能力，即將與新入役的廣西艦進行雙艦編隊訓練，磨練兩棲登陸作戰能力。（圖／央視截圖）

陸媒指出，海南艦是去年4月23日海軍節當天與另一艘055導彈驅逐艦大連艦以及一艘094A型彈道導彈核潛艦長征18號在海南三亞軍港集中交接入列。海南艦（舷號31）是中共自主研製的首型兩棲攻擊艦，可搭載主戰坦克、兩棲裝甲車等重型裝甲裝備、艦載直升機、氣墊艇等，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統。

這款新型兩棲攻擊艦具備較強的兩棲作戰和執行多樣化任務的能力，是中共最新一代兩棲作戰的武器裝備。075的服役補齊了共軍兩棲作戰的短板，大幅提升其 遠海護衛及登島登陸作戰能力，對共軍實施對台兩棲作戰有非常重要的意義。

在舟山軍港進行艦載機操演的075兩棲攻擊艦廣西艦。（圖／央視軍事截圖）

《央視》報導指出，海南艦入列一年來已完成全部試驗試航任務，正式進駐海軍艦艇訓練中心，進行全課目基礎訓練。入列不久的075型2號艦廣西艦在海上持續開展航行組織、戰救衛生、損害管制等基礎性訓練。

075兩棲攻擊艦噸位僅次於美國海軍的美國級兩棲攻擊艦，是世界第2大兩棲攻擊艦，不過美國級搭載F-35B垂直起降戰機，廣西艦的主要作戰方式仍舊聚焦於以直升機與船塢內的登陸裝備實施遠洋投送和立體登陸作戰，兩者戰術目標不同。

075艦主要作戰方向依舊是台海，做為最強大的登陸艦艇，075艦可以一次性運輸2個營的部隊登島作戰，若加上071級船塢登陸艦和072級坦克登陸艦，未來中共最多可以一次性投送上萬的兵力橫越海峽進行登陸作戰。因此大陸很多軍事分析都認為，075就是為了武統台灣而量身訂造。

報導說，廣西艦正式加入後，中共海軍已擁有2艘兩棲攻擊艦。海南艦、廣西艦加快形成戰鬥力，對於提升兩棲作戰能力、完善作戰體系具有里程碑式的意義。據海軍艦艇訓練中心政委王豔光表示，很快海軍就會 推進雙艦編組訓練，這對於兩棲作戰能力跨越發展有著重要意義，標誌著多域立體投送作戰能力正在加速實現。

075兩棲攻擊艦是中共最新一代兩棲作戰的武器裝備，相比於此前的071型船塢登陸艦，後者側重於海上登陸，且搭載的直升機數量及垂直登陸能力有限，前者則更注重艦載直升機的垂直登陸以及艦載航空兵的火力打擊能力。075比071型攜帶的海上登陸裝備相對而言少一些，因此如果075型兩棲攻擊艦和071型船塢登陸艦形成兩棲打擊群，能形成強大的兩棲打擊能力，可在島嶼作戰及兩棲投送中發揮重大作用。