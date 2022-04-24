華視接連出包，不只誤播共軍襲台、巴士海峽發現石油等假資訊，以及總經理執行僑委會1200萬的標案等爭議。國民黨立委江啟臣痛批，針對華視種種荒謬疏失，相較中天違規就懲罰到撤照，NCC竟只要求自律內控和改善，這不是縱容什麼才是縱容？

江啟臣表示，廣播電視的主管機關NCC，針對華視種種荒謬疏失，相較中天違規就懲罰到撤照，竟只要求自律內控和改善，連罰鍰都沒有下文。請問，這不是縱容什麼才是縱容？

他痛批，NCC的新聞稿更未審先判，一方面說後續會依照標準作業流程，將如何懲處華視，排入「廣播電視節目廣告諮詢會議」，由專家學者、公民團體及實務工作者所共同組成之諮詢委員提供專業意見，作為後續裁處參考。

江啟臣直言，另一方面卻在開會前，就於新聞稿裡逕自認定有違反廣電法第21條第3款之虞的華視，誤播不屬情節重大，僅適用懲處最輕的43條，而不適用罰鍰範圍更重的44條，無疑會對諮詢委員造成不當影響，有縱容華視之嫌。

他強調，明天立法院教育委員會已邀請NCC、華視與相關單位來國會說明近期疏失，請NCC務必拿出應有態度、回應國民的改革訴求，切勿再縱容華視螺絲全鬆、一錯再錯。