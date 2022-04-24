取自陳建仁臉書

台灣新增確診數急遽攀升，前副總統陳建仁今天表示，目前台灣仍有相當多打完兩劑疫苗，尚未達到可以接種第三劑疫苗時間的民眾，政府除提升疫苗覆蓋率，也須採購足量的快篩試劑和口服抗病毒藥物，公平分配至基層醫療院所，來確保重症與死亡減至最少，以維持正常生活與經濟發展。

陳建仁今晚在臉書表示，COVID-19大流行促使全球醫藥科技突飛猛進，在很短的時間內，研發量產診斷試劑、疫苗和抗病毒藥物。在這段期間，COVID-19病原體SARS-CoV-2，也不斷在快速演化，找尋自己的生命出路。人類與病毒之間的競賽，是瞬息萬變的，防疫措施也必須隨時檢討、與時俱進。

他說，Omicron變異株於2021年底在南非出現後，夾著極高的感染力和極低的重症率，橫掃世界各國，導致疫情大幅變化，2022年3月下旬，台灣開始Omicron變異株的社區擴散。

陳建仁比較到4月下旬，台灣和世界上10個主要國家的疫情差異，台灣的每天新確診率，從1月1日的每百萬人1人，增至4月22日的每百萬人口91人，特別是在3月中旬以後，呈現明顯的指數增加。

但他說，在這段期間，台灣的每百萬人口每天新確診人數，仍比其他10國低很多。這10個國家都已經越過感染高峰，英國、加拿大、澳洲、美國、法國的高峰都在1月份，最高每百萬人口每天新確診人數，分別為2682人、1088人、4235人、2426人、5437人；日本、新加坡的高峰都在2月份，最高每百萬人口每天新確診人數，分別為750人、3360人；紐西蘭、南韓、德國的高峰都在3月份，最高每百萬人口每天新確診人數，分別為4297人、7894人、2998人。

至於COVID-19每天新確診人數的7天滾動平均數，台灣是每百萬人口91人，他說，這也遠低於其他10個國家的145人至1720人；累積確診人數，台灣是每百萬人口1974人，遠低於其他10個國家的6萬89人至41萬8531人。

今年1月1日至4月22日的每百萬人口COVID-19每天新死亡人數的7天滾動平均數，台灣的每天新死亡率，從1月1日的每百萬人口小於0.01人，增至4月22日的每百萬人口0.01人，也比其他10國低很多，這10個國家每百萬人口每天新死亡人數，都曾高達1人以上。

截至2022年4月15日的每十萬人口估計累積超額全死因死亡人數，紐西蘭、台灣、澳洲都是負值，分別是每十萬人口-37人、-23人、-14人，遠低於其他7個國家的25至352人。陳建仁表示，換句話說，在COVID-19疫情期間，多數國家的全死因死亡率，都大於非疫情期間，例外就是紐西蘭、台灣、澳洲。

他認為，在台灣，我們既不封城，也不普篩，而是應用智慧科技、大數據、電子圍籬，來強化「精準疫調匡列」、「嚴謹檢疫隔離」、「維持衛生習慣」等措施，在2020年維持相當長期的零確診，以及全球少見的GDP正成長。

雖然民眾在2021年底的第一、二劑疫苗覆蓋率，已趕上歐美國家。但他說，目前台灣仍有相當多打完兩劑疫苗，尚未達到可以接種第三劑疫苗時間的民眾。因此除了繼續提升疫苗覆蓋率而外，仍須採購足量的快篩試劑和口服抗病毒藥物，公平分配至基層醫療院所，採行因應Omicron變異株傳染特性的全新防疫措施，來確保重症與死亡減至最少，以維持正常生活與經濟發展。