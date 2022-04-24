民進黨選對會今天同意徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長、立委劉建國角逐雲林縣長、行政院顧問徐定禎選苗栗縣長。國民黨表示，將依既有節奏提名最能勝選候選人；黨內人士指出，國民黨地方執政第一要務是做好防疫，談選情只會讓民眾反感。

民進黨選舉對策委員會今天召開會議，選對會一致同意，建議徵召徐定禎為苗栗縣長參選人、劉建國為雲林縣長參選人、蔡其昌為台中市長參選人，並提交中執會進行徵召提名作業。

國民黨文傳會副主委林家興接受中央社記者訪問時表示，現任台中市長與雲林縣長都是國民黨籍，且都是地方治理非常獲得在地民眾支持的候選人，而苗栗正在協調當中，有信心提出團結勝選的人選；國民黨會依既有節奏穩健提名最能勝選候選人，穩紮穩打爭取民眾支持。

黨內人士指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案再創歷史新高當下，人民對疫情的關注明顯高於選情，目前國民黨在台中市、苗栗縣及雲林縣都是執政黨，身為執政黨把防疫做好是第一要務，力求市政穩紮穩打，現在談選情只會造成民眾反感，國民黨沒有必要隨民進黨起舞。

在台中市方面，黨內人士表示，目前台中市長盧秀燕仍維持高施政滿意度，尤其防疫滿意度、市民幸福度民調更為六都之首；反觀民進黨初選提名過程，各派系相互叫陣明顯看出缺乏整合，這也是蔡其昌未來重要課題。

該人士認為，蔡其昌本身要面對是否辭立法院副院長難題，以及被徵召是政治權衡下的結果，恐讓市民的期待大打折扣。

在雲林縣方面，熟知地方事務人士指出，以張榮味為首的張家在雲林長期經營，加上現任雲林縣長張麗善施政認真、頗受縣民肯定，劉建國要扳倒張麗善並非易事，且民進黨立委蘇治芬是否真心支持也待觀察；不過，雲林縣與其他地方不同處，在於離鄉背井的人很多，而這些選民返鄉投票往往會牽動縣長選情。

至於苗栗縣狀況，黨內人士指出，雖然國民黨在苗栗縣長期執政，但隨著竹科的發展，距離新竹較近的頭份市、竹南鎮成為外來人口移居首選，連帶牽動苗栗選情，國民黨不可掉以輕心。

苗栗地方人士表示，長期以來決定苗栗縣政局的、並非政黨，而是黃派、劉派等地方派系，要打贏選戰，首先必須整合派系；目前國民黨熱門人選包括苗栗縣議長、國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦，前農田水利署苗栗管理處長謝福弘、國民黨立委徐志榮，外傳前縣長劉政鴻也有意參選。