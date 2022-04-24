婚前婚後差太多！有名人妻在臉書投稿，她抱怨清明節掃墓掃到連尊嚴都沒有，由於老公的阿嬤想要抱小孩，她只說了一句「有點份量，要小心」，竟被阿嬤當眾賞巴掌，老公不僅沒安慰，還替阿嬤幫腔，讓她心寒的想離婚。

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」投稿，她憤怒的痛訴「這個清明節真的掃到連尊嚴都一文不值」，她表示老公的阿嬤要抱小孩，她隨口說了一句「有點份量，要小心」，竟然被阿嬤當眾賞一巴掌稱「亂說話」。

人妻表示活了29年的人生，第一次遇到這種事，由於她體諒阿嬤站著腳不舒服，還要抱她的小孩，萬一要跨過20公分高的門檻，不小心摔倒算誰的，若要抱小孩不能到外面的椅子上抱嗎。

有名人妻抱怨清明節掃墓被老公阿嬤當眾賞巴掌，老公竟只替阿嬤幫腔，什麼作為都沒有。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）

人妻委屈地跑去旁邊哭，豬隊友不僅沒安慰，還幫阿嬤說話「是不小心的」，讓她相當心寒，她抱怨阿嬤「不小心手舉起來？」、「不小心掌我嘴？」，豬隊友不援助她就算了，講出來的話句句讓她想離婚，怒喊「結婚前跟後真的差的有夠多」。

貼文一出，網友全譙翻，「老公真的死了」、「我會直接不忍吵起來欸，被打巴掌我不行」、「我老公敢這麼白目我也一定會賞他兩巴掌」、「這要是我，應該當下會反射動作直接反手就打回去了」、「老公回那種話，我也會甩他幾巴」、「清明節是一個讓人很討厭的節日，曾經我也被親戚洗臉，永生難忘」、「妳可以賞妳先生一掌，跟她說不小心的」。