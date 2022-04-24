有科技女股神封號的方舟投資公司執行長伍德（Cathie Wood）旗艦基金方舟創新ETF每股價格今年來腰斬，但投資人沒有捨她而去，反而持續投資該基金。

方舟創新ETF在22日下跌1.65％收52.46美元，今年來累跌45％。聯準會積極升息導致對升息敏感的科技股下挫。相較之下，標準普爾500和那斯達克指數今年來各累跌10％和18％。

該ETF專門投資包括特斯拉、Teladoc和Zoom等具「破壞性創新」的潛力題材、但仍未獲利的高成長型科技股。不把最大持股特斯拉計算在內，其他持股的股價今年來整體下跌逾35％。特斯拉股價今年來下跌逾5％。

聯準會2020年急速降息至近乎0％，讓方舟創新ETF全年狂飆近150％而暴紅。但該ETF去年每股大跌24％，而標普500指數大漲27％。

儘管如此，投資人仍對該ETF趨之若鶩。據FactSet資料，從年初到21日之間，流入該ETF資金累計逾6.58億美元。相較之下，追蹤那斯達克100指數的景順QQQ信託同期流出23億美元。

部份投資方舟創新ETF的長期投資人表示，他們仍相信該ETF破壞性創新的投資理念。

例如他們認為特斯拉將破壞傳統汽車業，遠距醫療公司Teladoc改變過去看病方式。即使這些股價目前下挫，但最終會成為大家日常生活的一部份而讓股價回升。

投資研究公司晨星（Morningstar）3月把方舟創新ETF評等調降至負面。其策略師葛林高特（Robby Greengold）認為伍德把該ETF持股檔數，從一年前60檔大減至35檔，使投資風險更集中而容易造成嚴重損失。

方舟投資研究部經理溫頓（Brett Winton）強調這是在規避風險期間，把持股集中在前景最被看好的標的，這是長期投資而不能以短線操作來評論。