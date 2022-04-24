華視新聞20日一連出包2次被社會大眾撻伐，代理總經理陳雅琳親自向觀眾道歉，並宣布暫時離開主播台，明（25日）將配合至立法院、接受立委監督及質詢。而今（24日）華視再出槌，在民調圖上將行政院長蘇貞昌誤植「總統」，對此華視發聲明致歉「製圖同仁疏失」。

有網友在臉書社團爆料公社PO出華視午間新聞的截圖，諷刺：「所以現在總統是哪位？」原來華視將民調圖的蘇貞昌的職位打成總統，鬧出嚴重烏龍，對此華視在官網發道歉說明：華視新聞（24日）午間新聞，報導「總統滿意度」相關新聞，因製圖同仁疏失，誤將行政院長蘇貞昌職銜誤植為總統。該新聞錯誤圖卡已立即更正。僅此說明更正，並向觀眾致歉。另外懲處說明，華視表示，原製播部經理兼任副台長蔡明達，加重懲處，免兼副台長外記大過兩支。

華視誤植蘇貞昌為總統。（圖／華視新聞台YOUTUBE）

華視在官網發道歉聲明。

華視20日播新聞跑馬燈快訊，卻誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，讓社會大眾恐慌，緊急下架訊息、發聲明道歉，並嚴懲相關工作人員，根據《三立新聞》報導，相關職員與主管共7人、2名導播分別記大過兩次和一次、製作人大過一次、編輯小過一次、編輯中心主管申誡兩次、導播中心主管申誡兩次、副台長兼製播部經理申誡兩次。

至於剛從美國返台的代理總經理、資深主播陳雅琳，除了向華視董事會自請處分，更以視訊的方式現身華視7點晚間新聞，鄭重地向社會大眾道歉，下周一（25日）也將配合至立法院，接受立委監督及質詢。