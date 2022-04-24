近日包含朝陽區在內的北京疫情升溫，民眾加大物資購買力道，美團平台上的肉品被購買一空。（截自美團）

北京市24日召開疫情防控新聞發佈會，指出從23日16時至24日16時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者21例，其中朝陽區佔11例。經北京市疾控中心評估，即日起將朝陽區潘家園街道松榆里社區定為高風險地區、朝陽區潘家園街道松榆東里社區定為中風險地區，兩地也成為北京市目前唯一高風險與中風險地區。

雖然朝陽區官員強調物資充足，但由於近期上海嚴峻疫情與民生保供受阻等情形在前，仍讓朝陽區內出現部分的物資囤購情形。據同樣位於朝陽區的記者親身觀察，鄰近大賣場晚間已公告網路訂單物流將有所延遲、點開美團平台上的肉品已全數銷售一空，連同附近的超市人員也得晚間加班，以因應湧入的蔬菜肉品外送訂單，並已全數銷售完畢。

超市銷售人員表示，這波突如其來的蔬菜肉品外賣訂單，主要都是來自被列入封控的街道社區，因為已經不能出門了，只好透過外賣下單，再由志願者協助拿進去，也讓附近的客人看到多少來屯點物資。

根據本報記者現場觀察，有部分民眾直到晚上10點多仍來採買，而架上部分商品也已顯減少，包含如泡麵、自煮火鍋、水與飲料啤酒、罐頭與衛生紙等品項。

朝陽區人民政府副區長楊蓓蓓24日表示，包含物美、京客隆、永輝等重點連鎖超市貨源充足，將按日銷量的1.5倍保持庫存。而朝陽區目前共判定密接1230人，已劃定14個封控區，涉及朝陽區的密接人員均已落實管控，涉及外區的均已轉辦協查。經研判，朝陽區將擴大核酸檢測範圍，從4月25日起全區進行常態化核酸檢測，請上班人員做完核酸檢測後再去上班。