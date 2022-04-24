談到「球拍類運動」一般以網球、羽球、桌球為主流，但有一項運動雖然國內較少人接觸，卻在各大運動中心都可以看見專屬場地，那就是在西方國家較為風行的壁球。而台灣就有一位就讀高醫的壁球甜心王媛，她去年剛入選亞洲壁球團體錦標賽國家代表隊選手，國內賽事只要有她參賽幾乎就是獎牌保證，青少年時期的她還曾拿過21座國內賽冠軍；擁有網美級外型的她，在IG也不吝大方秀出陽光健康比基尼扮相。

王媛的母親過去曾是自由車、壁球國手，現在則擔任女子壁球國家隊教練；王媛自己則是一直到13歲才開始接觸壁球，起步時間算晚，這也讓她一開始起步階段缺乏自信，比賽前總會害怕打不贏對手。但是經過母親鼓勵以及訓練，她對自己也愈來愈有信心，在國三那年雖然發生手骨折意外，還是奪下首座國內賽冠軍，並選上人生中第一次國手，拿到第一套國家隊隊服，個人青少年最高排名也到達亞洲第17名。

王媛在青少年時期贏得過國內21座冠軍，雖然在台灣已經是頂尖壁球選手，但在亞洲賽場上，遇到的香港及馬來西亞選手都比她更有壓制力，但這也讓她有了不停地加強、訓練自己的進步目標。王媛靠著壁球好成績得到體保生資格，她目前就讀於高雄醫學大學，選擇進入職涯發展更寬廣的運動醫學系。上大學後她花了許多時間在平衡課業和訓練時間，不過考量到未來生涯規劃，王媛之後可能不會繼續比職業賽事。

王媛小時候和許多女孩一樣是偏瘦的骨感型身材，但當她開始愛上壁球運動後，不只外型變得亮眼充滿自信，身體也更健康了。現在王媛在社群媒體有大量粉絲關注，私底下的她相當陽光，不吝秀出性感比基尼辣照，健康膚色和姣好身材在網路上成為許多人熱議的偶像。