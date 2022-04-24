華視新聞台20日早上7點、9點跑馬燈接連出包，董事長陳郁秀、代理總經理陳雅琳紛紛請辭，以示負責。不料今（24日）華視再次出包，在民調圖上將行政院長蘇貞昌職銜誤植為「總統」，對此，華視在官網發出道歉聲明，並火速公布懲處名單。

華視在官網道歉說明，華視新聞（24日）午間新聞，報導「總統滿意度」相關新聞，因製圖同仁疏失，誤將行政院長蘇貞昌職銜誤植為總統。該新聞錯誤圖卡已立即更正。僅此說明更正，並向觀眾致歉。

另外懲處說明，華視表示，原製播部經理兼任副台長蔡明達加重懲處，免兼副台長外記大過兩支。最終懲處結果，將會在通盤檢討調查後，決議並對外公佈。

針對20日早上7點、9點跑馬燈接連出包一事，陳郁秀在22日凌晨宣布請辭公廣集團（公視、華視）董事長之職，陳雅琳辭去代理總經理職務，以示負責；陳雅琳也將於明（25）日一早將配合至立法院、接受立委監督及質詢。