大陸汽車業人才搶奪戰越演越烈，本土新能源車龍頭比亞迪22日公告，擬推出員工持股計畫，參與總人數不超過1.2萬人。參與對象均無需出資，就能以每股0元的價格，受讓比亞迪擬回購的股票，總額在人民幣（下同）18億元至18.5億元之間。

市場分析，近年來快速崛起的「造車新勢力」，以及跨界造車的科技公司用高薪及股權激勵機制等方式，從傳統車企手中搶奪市占率和高階人才，迫使傳統車企加速改革，應對組織形態競爭，並防止核心人員流失。而比亞迪此次推出「0元購」式員工持股計畫，在汽車業界相當少見。

券商中國報導，比亞迪22日晚間發出多則公告，其中包括回購公司股份方案，以及員工持股計畫（草案）。

上述回購方案顯示，比亞迪擬回購金額不超過18.5億元，不低於18億元的A股股份，回購價格不超過每股300元。預計回購股份數量不低於600萬股，約占該公司目前已發行總股本的0.206％。此次回購的股份，將全部用於實施該公司員工持股計畫。

比亞迪表示，為了進一步啟動技術創新能力，保持行業競爭優勢，推動達成長期可持續發展，擬實施回購股份用於員工持股計畫。持續完善互利共贏的長效激勵與約束機制，有效將股東利益、公司利益、核心團隊和個人利益結合在一起，提升比亞迪整體價值。

同時，比亞迪公布員工持股計畫（草案）指出，參與對象包括該公司職工代表監事、高級管理人員、中層管理人員、核心員工。參與該計畫的總人數不超過1.2萬人。而比亞迪也針對員工持股計畫設定業績考核標準與買賣限制。