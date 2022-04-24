據說19世紀後期的發明怪傑尼古拉‧特斯拉(Nikola Tesla)曾經試著研究無導線送電技術，卻受限於當時的科技限制而沒有成功。然而他的期望終於在近年得到突破，美國海軍研究實驗室 (NRL) 利用微波傳傳，成功實現了1公里距離的1.6千瓦送電，這是半個世紀以來，同類型試驗中最重要的技術躍進。

新阿特拉斯(New Altas)報導，無導線的長距離電力傳輸，這個想法已經存在了一個多世紀，但是具體辦法一直無法落實，特斯拉誤以為無線電波的頻率可以送電，雖然概念是對的，可惜找錯了方向。直到1970年代，科學家才找到適合用來送電的頻率，是微波，一種波長比無線電波要的更短的電磁波譜。

送電的一方將電力轉換成微波的形式發出，而接收端需要一支由帶有射頻二極體的x波段偶極天線，當微波撞擊整流天線時，這些元件會產生直流電流。在原理上有點像太陽光與太陽能光電板的關係，差別只在光線改成微波，光電板改成接收天線。

做為微波送電的接收機，是個x波段偶極陣列天線。(圖/美國海軍)

隨著高功率半導體原件的成熟，微波波束的送電效率已逐步提高，使用 10-GHz 微波束，做了2個實驗裝置，第一個是位於馬里蘭州開花點(Blossom Point)陸軍研究場；第二個是位於麻州理工學院的海斯塔克(Haystack) 超寬頻衛星成像雷達 (HUSIR) 發射器。

之所以選擇10-GHz微波，是認為該頻率的功率耗損較小，在大雨中發射的功率損失也低於5%，而且對於鳥類、動物和人類的健康風險也不大，符合國際標準可以安全使用。

在馬里蘭州的測試中，微波束60%的效率傳送。麻州理工學院的測試沒有達到相同的功率峰值，但是平均功率更高，因此傳送了更多的電力。

這項微波送電的實驗是半個世紀以來的重要突破，它預示太空太陽能發電廠的可能性，假如我們在地球軌道上建立大型太陽能發電站，它就不受到太陽東升西落的影響持續發電，為國家電網提供一年 365 天、一天 24 小時的電力。

同時，軍方更感興趣的是將電力直接傳送給戰場上的部隊，只需要接收器就能得到源源不絕的電力。