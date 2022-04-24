當伴侶、夫妻之間「需求」不同，性生活上的不協調真的會影響感情。一名人妻自曝自己是相當愛好床上運動的人，單身時候竭盡所能玩玩具、穿性感睡衣、野戰，但丈夫這方面卻很木訥，還開玩笑說會生三個是他被強姦，讓人妻十分納悶：「有男人不喜歡女生對自己open一點嗎？」。

一名人妻在爆料公社App匿名公社發文，表示自己懷孕中，懷孕前老公就對性事很被動，但相反的，原PO卻非常愛「運動」，「單身的時候約跑沒在客氣的那種，竭盡所能玩玩具、穿性感睡衣、野外…以上一樣都沒用在老公身上過」。

原PO苦惱說，不敢讓老公知道原來自己需求這麼大，對方常常開玩笑說她為什麼一天到晚想休肝，還說他們會生三個是因為原PO強姦他。原PO也好奇：「好想知道，男人在床上，到底喜歡害羞矜持的女生？還是淫蕩放得開的那種？」。

不少網友回應：「妳要開發他」、「應該是你老公的恥度還沒被解放吧」、「不錯呀，把老公慢慢培育成妳要的樣子」、「你老公真的身在福中不知福，有這麼懂情趣的老婆真的很羨慕，如果已經戒掉外食，那就只能買玩具偷偷自己安慰嘍！」、「男人想要得是：在家像主婦、出門像貴婦、床上像蕩婦，不用謝了」。