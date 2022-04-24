台灣手搖飲市場競爭激烈，就有民眾在台中路上，看見一排樓房的店面幾乎都是手搖飲店面，從頭算到尾就有8家，讓他感到十分驚訝，分享網路後也引起網友們熱議，甚至點出各縣市的「戰區」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，自己在台中大智路上看到一排手搖飲店，從頭到尾12個店面就有8家是被手搖飲佔據，讓他直言「以為台北手搖杯店應該是最密集的，沒想到台中更誇張」，也笑說還有沒有其他品牌要來進駐。

貼文也引起許多網友討論，「很多茶飲店的發源地都在台中」、「有沒有想過這排的屋主是同一個？而且非常愛喝手搖飲！」、「這樣很好啊，可以多選擇又不用跑太遠」、「真·手搖一條街」。也有人笑說「每次都選擇障礙，都要在這8家選擇」、「散步過去刷一整排，包軌」、「中間適合開一家腸胃科診所」。

也有網友分享各地的手搖飲戰區，「大安捷運站外也是幾乎8家！不誇張」、「藍昌路這排也9家了」、「高雄鳳山瑞隆路」、「左營區崇德路很多飲料」、「梧棲文化路一整條都是飲料」、「新竹新豐也很多」，可見民眾愛喝手搖飲的程度，也樂於有多家品牌可供選擇。