在美國政府的敦促下，台積電在美國亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，但是時程恐延遲3至6個月。台積電創辦人張忠謀表示，美國缺乏晶片製造人才，且成本比台灣高50%，批「昂貴、浪費、又白忙一場」。前民進黨立委郭正亮表示，此舉不是圍堵大陸，是「掏空台灣」。

郭正亮24日在中天新聞《國際直球對決》節目中表示，美國就是沒有這樣的人才願意加班，早期晶圓加工人才都在美國，為什麼移到台灣和韓國，一定是基於比較利益選擇結果。現在硬要拉回到美國，不只加班困難，搞不好還要在台灣訓練人才。

郭聽說台積電提出人才招募，美國人要到台灣受訓6到10個月，所以美國人會覺得改變生活太多，最後恐怕招募都在台灣，台灣半導體業不是變成美國人才訓練所？

郭正亮接著指出，如此一來，成本壓不下來，在國際上就不會有競爭力，即使是在美國廠製造出來，到時怎麼跟在台灣的台積電競爭，難道政府要補貼嗎？這在現實上也做不到。

郭正亮認為，張忠謀講這件事也是跟美國講，凡事要順著市場經濟的邏輯，若要硬搞，尤其是這麼大規模的產業，是很難成功的。美國總統拜登箭在弦上，更何況英特爾杯葛，說不能補貼外國廠商，叫台灣和韓國去美國投資，還不給補貼，這還得了。