重機跑山自摔虧大了！有車友在臉書《重機車友❘各區路況、天氣回報中心》分享照片，一名年輕騎士騎著Kawasaki Ninja400（忍者400）在山路自摔，結果還鏟到路邊停放的一重機、2個路人加1台相機，加起來價值高達42.5萬，若再加上傷害、醫藥賠償，恐怕損失相當慘重。

發文的車友感慨表示：「最近車關又疫情還是待在家好了，前天我朋友的R1停著被鏟，昨天新款SRR被撞，今天舊款SRR被撞，結論今年不適合騎高檔車」。他還奉勸：「量力而為阿各位，不然可能會像這忍四小朋友一樣，R1初步估計30萬以上 還順便鏟到兩個路人外加一台相機，相機A74，不含配件7萬左右；安全帽4萬手套1萬五⋯好嗨哦⋯以上只有財損 人損還沒算。附帶一提忍四自摔鏟人全責喔」。

照片中只見戴著白色安全帽、黑衣、黑褲的年輕騎士，整個人摔趴在地面，鞋子也掉了1隻，模樣十分悽慘。

不少網友看了直言：「每個禮拜都看人拖地，難怪都不大想跑山了」、「好貴的一摔啊」、「應該強制這些猴子，沒保夠不能買車，買車前提保險要夠，賠不起騎車還在那邊當猴子」、「我看忍四的貸款還沒繳完，又要繼續增貸囉」、「哇靠 撞一個直接變負二代」、「最近的年輕人總是充滿著對臺灣經濟的熱情」。