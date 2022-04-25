百年一遇！ 「峰源」擘劃大稻埕水岸首排唯一制震宅

台北市雙子星大樓動工在即利多發酵，近來東西區軸線明顯翻轉，自去年開始，大稻埕周邊房市火熱，線上推案每坪預售單價逾百萬元，市場更出現單價130萬元行情，持續推升北市西區房價、點燃房市戰火，如近期品牌建商廣朋建築團隊(股票代號5541)於大稻埕碼頭、淡水河岸景觀第一排推出指標預售案「峰源」，歷時整合超過15年，結合紅陶面磚建築傳統立面元素，主打大稻埕水岸唯一制震宅，每戶總價2500~4500萬元入住西區門戶地標建築。

「廣朋建築團隊」品牌於台北市深耕19年，在士林區、北投區、中山區、大同區、大安區、中正區、內湖區均有亮麗的建案成績，更是北市西區知名建商，民國95年大稻埕涼州街代表作「永樂第」璀璨落成，全棟仿古重建、集合傳統建築元素的立面外觀，不僅打響廣朋在地品牌聲量，至今仍是大稻埕最重要的地標建築之一，今年廣朋再度回到大稻埕，以最擅長的結合傳統立面元素建築打造「峰源」，融塑為國際水岸建築標竿，在地客引頸期盼多時，甫公開即創下亮眼的買氣佳績。

廣朋實業總經理陳明賢表示，大稻埕可說是台灣文化與商業發展起蒙地之一，擁有許多繁榮鼎盛的台灣隱形冠軍致富發跡傳奇，台灣最早的洋樓街貴德街、富商巨賈李春生紀念教堂、辜顯榮的鹽館、陳天來的豪宅故居，完整保留著當年鼎盛時期人文薈萃的富饒景象，而現今文藝復興的大稻埕、迪化街二側傳統街屋的仿古重建，帶動各式文青活動與特色商家進駐，在迪化街商圈轉型昇級之下，無論是大稻埕碼頭常設型市集的日夜風情、各式傳統藝文活動展覽，以及整片帶狀河濱公園的綠意，皆吸引大量國內外觀光人潮。

陳明賢指出，「峰源」基地原先為屋齡超過70年的6戶老透天店面，原本欲再整合周邊老舊建築，不過地主已期盼多時，渴望早日改善不理想的居住環境，不希望再繼續等待，為了完成與地主的承諾，廣朋不僅放棄諸多容積獎勵，更以一坪換三坪的誠意提供原地主絕佳的都更條件，由於背負大稻埕在地住戶的信任與責任，因此推出無論是地段條件、建築規劃都是在地首屈一指的「峰源」，就是要讓因市容與居住安全問題搬離大稻埕的第二代、第三代都能欣喜重返大稻埕、一起全家團圓，安享水岸優質養生居家環境，真正做到「喚醒大稻埕的榮景，回復大稻埕人的榮耀」。

「峰源」基地就位在環河北路一段235號，面正淡水河岸景觀第一排，為在地數十年來難得一遇的水岸大境，基地面積約182坪，規劃地上13樓、地下2樓雙併大器建築，採用日本住友理工阻尼制震器，外觀融入紅陶面磚、集合傳統建築立面元素主打大稻埕水岸唯一制震宅，共24戶住家、6戶店面，住家規劃28坪2房、36~45坪3房、50坪4房，無論是首購、換屋、置產皆宜。

▲「峰源」家規劃28坪2房、36~45坪3房、50坪4房，接待中心現場備有樣品屋可供參觀。(圖/中時新聞網攝)

「峰源」強調建築安全，採用頂級建材，除了選用日本住友理工阻尼制震器打造抗震宅，地下連續壁(60公分厚)及地中壁(60公分厚)深入地下24~26公尺，地工結構穩固紮實，且使用國內一級廠混凝土，保證居住安全，另外還有Low-E玻璃與高氣密性、高水密性之鋁門窗，以及汽車充電樁及機車快速充電樁等，各項頂級建材一應俱全。

至於未來的推案規劃，陳明賢指出，廣朋去年在花蓮市中心推出「麗晶」，短時間內即快速完銷，並創下每坪28萬元高價，看好花蓮在地客剛性買盤需求，今年下半年將再推出地上15樓雙塔建築，享美崙山系美景，總銷約10億元，為在地罕見指標建案，預計每坪單價上看3字頭，已吸引不少花蓮購屋族積極洽詢。

特別的是，集團事業體龐大的廣朋實業跨足全國停車場專業管理，連鎖經營ViVi PARK，主打整個城市都是你的停車場，陳明賢透露，將提供給「峰源」已購客戶停車獨家優惠，可選擇旗下任一停車場免費停車一年，對雙北市購屋族很具吸引力。