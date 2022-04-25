韓國媒體透露，遭到俄羅斯全面入侵的烏克蘭，先前向韓國政府請求包括俄製T-80U主力戰車在內的一系列武器，其中包括該國「從未對外公開的武器」，讓軍方十分慌張；韓媒認為，可能是美國把相關資訊洩漏給烏克蘭。

《韓國經濟報》（Korea Economics）報導，軍方消息人士表示，烏克蘭已呼籲韓方提供150至200種軍用物資，其中包括韓國自製的KP-SAM「新弓」（Shingung，也譯「神弓」）肩射防空飛彈、AT-1K「晛弓」（Hyeongung）反戰車飛彈，以及俄製T-80U主力戰車等。

不過消息人士告訴《京鄉新聞》，烏克蘭提出的希望清單，其中竟包含韓國從未對外公開的武器，「軍方都慌了」；《京鄉新聞》推測，可能是美國直接向烏克蘭提供了韓國軍方的武器清單，才導致這種情況發生。

韓國陸軍T-80U戰車。（圖／韓國陸軍臉書）

蘇聯解體後，由於俄羅斯經濟陷入困境，無力向韓國償還債務，因此在1996至1997年提供其T-80U主力戰車和BMP-3步兵戰鬥車各約30輛「抵債」，且據稱這批戰車皆是俄軍的「原廠貨」，並非用於出口的簡配版，是當時朝鮮半島最先進的戰車；2005年韓國又自行採購了一批T-80U和BMP-3。

《文化日報》表示，這批俄製裝備原本被韓國用於研究目的，包括在自製的K2主力戰車進行作戰測試時擔任假想敵等，但最後被正式編入韓國陸軍作戰單位，目前交由第3裝甲旅（3rd Armored Brigade）運用，該旅駐防在韓國江原道洪川郡。