從去年疫情爆發後，雖然指揮中心有頒布「COVID-19因應指引：社區管理維護」，但今年疫情已和去年狀況大不相同，不但病毒感染力更強、居家隔離的人數也暴增，連帶出現送餐、送藥、收垃圾等等民生問題，社區該如何因應才能保障住民安全？

●添購快篩劑、規劃就醫路線… 10個做法保障住戶健康

除了既有的做法，例如公共區域定時清消、戴口罩、量體溫、保持安全距離之外，社區能做的事還很多。

以位於新北市、有180戶的某社區為例，管委會主委指出，未來確診人數只會增不會減，因此已緊急跟物業管理公司討論出初步的防疫措施，確保住戶安全，可分為添購物資設備和服務流程調整2大方向：

●物資設備方面

－主要是設置消毒設備和快篩試劑：

.在對外通道或每棟大樓門口設置消毒霧化門，讓外送人員、物流業者通過時能消毒。

.添購體溫量測設備。

.為警衛、保全等第一線工作人員添置防疫外套。

社區主委表示，這和醫療人員所穿的單次使用防護衣不同，防疫外套的材質是PC或PE，可用清潔劑或酒精噴灑後重複使用，「醫療人員的防護衣穿一次即丟棄，醫院有完整的廢棄物處理流程，社區沒有足夠資源，亂丟反而可能造成更大的污染。

.採購快篩試劑。現在快篩試劑大缺貨，但陳俊宏建議社區管委會應該尋找管道採購，除了給第一線工作人員使用，若住戶有急需時也可提供，住戶就不用外出購買，增加染疫風險。

●服務層面

－因應疫情帶來的民生需求，同時要保障所有住戶的健康和確診者日常生活所需，例如送餐方式、公共場所管理等：

.確認餐點、民生物資能送交住戶的SOP。

確診住戶如有送餐、送藥、網購貨品收取或收垃圾等需求，外送、藥物統一放在管理中心，並由管委會制定出固定的時段配送，「人力有限，且固定時段可以讓配送人能減少頻率。」一般健康住戶則不強制規定，仍可到大樓門口取餐。

事實上，許多社區管委會禁止外送員進入社區送餐，但居隔或居家照護者不能出門、也沒有親友能即時幫忙，為此指揮中心也特別提醒，如果管委會有相關禁令，就要確保社區有人力能協助住戶將民生物資送達門口，台北市更宣布，如果違反規定將依法開罰管委會1～15萬元罰鍰。

.公共空間加強管理。KTV、健身房等公設空間，住戶須持小黃卡證明已施打三劑並向管理中心登記後才能使用。

.電梯和公共場所每1～2小時清消一次。

.自行就醫動線規劃，減少接觸。社區規定患者出發前要先告知管理中心，並已規劃好動線，讓就醫的住戶只會接觸電梯按鈕、並在地下停車場出入口移動。

.緊急就醫動線順暢。若叫救護車，警衛會引導救護車直接開到中庭，加快病人送醫的時間。

.加強就醫後社區清消。無論是自行就醫或坐救護車，病患出發後，工作人員立刻清消動線。

●調整心態面對病毒 鄰里相助共度難關

新光醫院副院長洪子仁也呼籲，社區大流行即將開始，整體國家策略一定要「放輕就重」，輕症者在家治療、並確保重症患者可在醫院獲得即時的治療，因此現在正是鄰里發揮影響力的關鍵時刻，最重要的還是大眾的心態上要改變，不要獵巫，以平常心看待確診，「每個人都可能被感染，今天你幫助他，改天就換他幫助你。」

因此洪子仁建議，管委會可盡快召開會議、或張貼公告，提醒住戶如何面對隔離或確診，鼓勵若有人染疫可第一時間告訴管委會，以便啟動後續的支援服務，包括生活物資的支持、協助取藥，「把守望相助的精神拿出來，就是協助政府防疫。」