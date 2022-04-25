不管是現代人的工作型態，或是因為日常活動對腰部造成的不當受力，都有可能導致背肌拉傷、腰椎神經壓迫而引發腰痛。針對腰痛的處理，不管是網路文章、隔壁的親朋好友，甚至是網路上的健康達人，我們經常會聽到的建議就是——去公園吊單槓，或是使用市面上常見的倒立機進行舒緩甚至治療。

甚至在某些場域也常常聽到有人說，不需要去做復健，只需要吊單槓、使用倒立機，腰痛就會自然痊癒，眞的是如此嗎？

●腰痛是骨骼肌肉出問題

能夠引發腰痛的結構有很多，不僅僅只有椎間盤凸出、神經壓迫、肌肉、骨骼出問題會產生腰痛，腎臟病變與腫瘤壓迫，也能夠引發腰痛，而這些原因都需要專業的診斷。

要先釐清腰痛的原因，才能夠確定適合的處置方式。如壓迫性骨折、急性扭拉傷，如果使用不恰當的舒緩方式，不但腰痛不會減輕，反而會雪上加霜。牽引治療在臨床上可以應用在適當的腰痛病患，如椎間盤突出、腰椎退化……等，而是否真的公園裡的單槓以及家裡自備的倒立機，就可以取代這樣的治療方式呢？相信這是不少人的疑問。

●吊單槓後 腰痛沒好 肩膀也開始痛

我們在復健門診經常會見到，病人因為腰痛去公園吊單槓，結果腰還沒有好，回診時就「加碼」說自己肩膀也開始痛了。吊單槓的時候，我們希望讓雙手固定在單槓上，利用地心引力與身體的重量，讓脊椎順勢向下牽引。

但是，當我們全身或大部份的體重都依靠雙手支撐時，對於一個沒有訓練過上肢力量，甚至是長輩而言，這樣的動作可能會超出上肢及肩頸足以負擔的重量；因此，不僅沒有達到牽引的效果，反而對肩峰鎖骨關節和肌腱造成莫大壓力，導致肩膀疼痛。

●亂用倒立機 增加疾病加劇風險

所以，對於無法承受單槓動作的人來說，吊單槓可能無法解決原本的問題，反而增加更多身體的疼痛。對於有脊椎滑脫的病患，在做吊單槓動作時，腰椎前凸弧度增加，更是不利的牽引擺位。

與吊單槓相同，倒立機的原理也是利用地心引力與體重將脊椎做牽引，希望藉由這個方式減輕脊椎的壓力，或是對脊椎旁邊的肌肉進行伸展。但是，在使用倒立機前，也需要針對自身的情況進行評估，例如眼壓過高的民眾或者是有腦血管相關風險、疾病的民眾使用倒立機，在還沒獲得倒立機帶來的好處之前，就已經先增加了自己疾病加劇的風險。

●回歸正統治療，腰椎牽引有臨床實證

可以在控制條件下，逐步增加牽引的重量，同時必須適度掌控牽引的時間與頻率，臨床的牽引治療，一般需要2個月左右的療程。從初期下背肌肉適當的延展放鬆，到深層針對特定脊椎神經孔的開展，甚至針對不同的損傷部位，調整適當的脊椎擺位角度，漸進式的達到更好的治療效果。這些不管是吊單槓、倒立機卻都做不到的。

另外，除了被動式的治療處理（電療、腰椎牽引的治療……），對於長期腰痛以及急性症狀改善後的病患，也應加強運動訓練，積極改善核心肌群的能力，並且注重日常生活的姿勢問題，才能真正解決腰痛問題，從此告別腰酸背痛，維持好的生活品質。