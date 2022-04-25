根據報導指出，台灣腎臟病人口為「全球最高」，近10萬洗腎人數也是世界第一 。腎臟肩負排泄廢物、分泌荷爾蒙、維持體內電解質與調節血壓等重大功能，若輕忽相關疾病所造成的危險，後果恐不堪設想。《美國腎臟病期刊》（AJKD）刊載研究即指出，患有腎臟疾病者的「罹癌」風險更高，其中更以「3種癌症」的發生率最為顯著。

●慢性腎臟病增加罹癌風險？ 研究稱這「3種癌症」最常見

來自加拿大的研究團隊，透過估計安大略省約2900萬名居民的「腎絲球過濾率」（eGFR）數據追蹤其腎臟健康狀況。正常的腎小球過濾率為120 ml/min/1.73㎡，而受試者進一步以腎小球過濾率細分為5組：60以上、45-59、30-44、15-29，以及小於15 ml/min/1.73㎡。

(圖/潮健康提供)

結果顯示，腎絲球過濾率指數為第2、3、4組的受試者（即為輕度至中重度腎臟病患者），日後罹患癌症的機率、以及癌症死亡率顯著增加。另外，此前接受過腎移植手術者，同樣可能有更高的罹癌風險。研究指出，「膀胱癌」、「腎癌」與「多發性骨髓瘤」，是受試者中較常見的3種癌症之一。

研究統計指出，在近2900萬名受試者隨訪的紀錄中，有325,895例癌症診斷，發病率約介於10.8%至15.3%之間。結果顯示，患有慢性腎臟病背景的受試者，確診癌症的風險比健康正常人更高，但在晚期癌症中則無顯著關聯性。

●「三高」是慢性腎臟病元凶？ 8守則確保「腎利」方程式

慢性腎臟病與常見的「三高」疾病有關，其中又以「高血壓」影響更甚。衛福部國健署曾分析19歲以上國人腎臟病盛行率，發現有高血壓問題者是無高血壓者的3.8倍、高血糖與高血脂則分別高出2.6倍與4.6倍，顯示三高疾病可能使慢性腎臟病風險倍增。

(圖/潮健康提供)

血糖、血壓與血脂的良好控制，為預防和治療早期慢性腎臟病變之根本。為此，國健署也進一步提出「8大黃金守則」，分別是三高控制、健康飲食、規律運動、體重控制、避免服用不當藥物、多喝水，不抽菸與定期檢查腎功能，提醒民眾及早重視腎臟健康，並對相關症狀需有所警覺。

國健署也呼籲，若本身患有慢性腎臟病，應積極配合醫療團隊，並採取「藥物、飲食、運動」三管齊下的正規治療，將血糖、血壓控制在理想範圍。總的來說，重視自身的健康狀況，並積極預防腎臟疾病的發生，是避免洗腎治療的最佳解答。