星座專家唐綺陽分析4/25~5/1星座運勢，首先本周木星衝刺，每個人都開始重視自我的內心感受；再者冥王星將於本周六(4/30)正式逆行，眾人將放緩腳步，適應變化後的新開始，經營前一段時間所顛覆的事物。

而水星進入雙子，能言善道者成為焦點，帶動學習、溝通的慾望，並且大家開始關注媒體各種現象，因此要更加謹言慎行；至於金星和木星將合相於雙魚，天秤座、金牛座會感到樂觀與幸運，還會有貴人出現；此外，木星和冥王星有60度相位，會推動生活中的某些事情，要相信信念會帶來奇蹟，只要保持善良就能有好的影響。

重要星象：木星衝刺，冥王星逆行，水星進雙子，金木合相雙魚，木冥60度。

【工作注意：巨蟹、處女、摩羯、水瓶】

巨蟹：與年輕人的合作中，多保持協調

處女：適合獨立作業，或與有默契的人共事

摩羯：個人特色強烈，讓人慕名而來

水瓶：貴人來自長官或大人物

【桃花注意：金牛、獅子、天蠍、雙魚】

金牛：有疑問就提出，避免內心小劇場

獅子：得到貼心與關懷，容易被感動

天蠍：光芒四射受關注，慎防爛桃花

雙魚：需謹慎評估，當心遇到爛桃花

【財運注意：牡羊、天秤】

牡羊：做決定之前請多思考

天秤：有不錯的理財方案，可勇往直前

【健康注意：雙子、射手】

雙子：多注意腸胃消化道問題

射手：小心運動帶來的傷害