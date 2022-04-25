串流影音巨頭Netflix因用戶數流失、獲利放緩等因素，導致股價斷崖式暴跌，引發市場關注。財信傳媒董事長謝金河表示，繼Meta股價腰斬後，Netflix也慘跌69.8%，線上串流服務的產業開始面臨挑戰，恐怕很難恢復昔日風華。這一輪全球去槓桿化，倒下兩個巨人Meta、Netflix，而領銜美國的科技巨擘，現在只剩Tesla、Apple撐住大局。

美國進入超級財報周，除了Tesla業績超乎預期保住股價，最慘烈的是數位串流服務的Netflix，一天之中，股價崩跌35%。

謝金河在臉書發文指出，今年以來，Netflix股價從700.98下跌到211.52，市值從3111.98億美元跌到939.06億美元，股價一下子蒸發2172.92億美元，這是美國股市十分罕見的巨大修正。經過這麼一跌，Netflix已經是市值不到1000億美元的中型企業。

他分析，和Netflix情節很相似的是FB的Meta，2月3日臉書公布活躍用戶（DAU）首度出現下滑，股價大跌85.24美元，跌幅26.39%，FB的股價從384.33美元下跌，最慘跌到185.58美元，市值從1.0461兆美元跌至5119.15億美元，市值大約縮水一半。

「這次的Netflix股價慘跌69.8%，看起來線上串流服務的產業開始面臨挑戰，Netflix的對手可能是Disney。」謝金河說，這一年來，中國短視頻的Bili Bili、快手也都很慘烈。一個產業的長江後浪推前浪，就像當年Reed Hastings率領Netflix大車殲滅百視達等眾多競爭對手，現在新的世代，新的平台崛起，Netflix像仆倒的巨人，恐怕很難恢復昔日風華。

Meta股價腰斬後，到今天仍然在低檔徘徊。謝金河表示，過去大家喜歡說的尖牙股（FANG），他對Netflix一直不認同，現在Netflix剩下不到千億美元，尖牙股也煙消雲散了，以後不用再說了。而領銜美國的科技巨擘，現在只剩Tesla、Apple撐住大局，這一輪全球去槓桿化效應，會讓很多大型科技企業倒下不起。