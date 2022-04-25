【愛傳媒黃珊珊專欄】4月24日跑遍幾乎整個台北，去了11個區級關懷中心，為什麼要跑這麼多個？因為如果只是召開記者會，要怎麼知道戰場實情？怎麼知道各區的疫情差異？只有到場了解，才能掌握前線狀況。​

像我就發現，有些行政區的電話通數與居隔數較高，負擔也更重，我會去改善人力配置，但更重要的是，中央必須改變居隔標準，否則不論人手怎麼增加，都不可能趕上感染的速度，必須將資源集中在照顧確診者，而不是居隔匡列。​

大家的用心與努力，也讓我很感動，例如文山區有同仁手工繪製了這張精緻的SOP表，處理程序一目瞭然，在這場看不到盡頭的戰役，有這樣認真、負責的一線人員，我感到非常光榮！​

台北市會打造「去中心化」的防疫體系，這12個關懷中心，就是台北市的12艘戰艦，絕對不能倒，也絕對不會倒！就算同仁甚至區長確診，我們都有設定職務代理與備援人力，不論疫情多嚴重，這裡會是全台北市民的靠山！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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