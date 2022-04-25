【愛傳媒簡秀枝專欄】浪漫交響之夜知名鋼琴家白建宇（Kun Woo Paik ，1946 -）於4月23日在高雄衛武營，以極放鬆的心情，與KSO（高市交）合作，留下浪漫交響之夜。

白建宇選擇莫札特（Mozart,1756-1791）一生當中的唯二小調鋼琴協奏曲，和港都樂友結緣，果然，旋律輕巧溫馨，淡淡的憂傷，彷彿是內心世界的探索，真情流露，令人難忘。

白建宇的琴藝，誠懇不炫技，行雲流水間，呈現出乾淨明快音色，精準傳達了「音樂神童」莫札特一生的音樂精髓，大師隔著時空交會，惺惺相惜。

2020年白建宇在台中國家歌劇院，創下8天32首貝多芬奏鳴曲全曲，備受好評，感動了中台灣不少樂迷，帶來一票難求的盛況。這回中台灣不少樂迷買了票要到高雄追星，怎奈，這兩天各地疫情持續延燒，傳出本土疫情爆量4千人，讓許多人不敢出門。

白建宇的浪漫交晌音樂會，原本在衞武營已經突破九成票房，但疫情加劇的消息一出，立即迎來退票潮，一下子少了兩成餘，讓主辦單位懊惱萬分。

白建宇本人倒很自在，越是疫情，反而讓他更想到戶外走走。這回趁高雄的音樂會演出機會，到了港都高雄，彷彿成了渡假之旅，除了和樂團排練，省下的時間，他成為快樂自由行，由老朋友焦元溥擔任地陪，行腳大高雄。白建宇背著長布包，一派輕鬆，到處行腳拍照，在高雄哈瑪星、鹽埕區、衞武營等，都留下快樂身影，也品嚐了南台灣的在地美食，神清氣爽。

KSO全體團員，則不敢掉以輕心，為了要與大師同台，團員在楊智欽帶領下，早早預作準備，做足了功課，練了又練，逼了又逼。白建宇在高雄和樂團合體排練了3天，彼此熟悉，在演出策略的安排上，先和大樂團合作，再推出室內樂，對演出的音樂家來說，比較能了解白建宇的個性，以及音樂上的要求，比較能夠精準掌握彼此關係。

流線造型的高雄衞武營音樂廳，不論音效或燈光，都是一流的。一身黑色類唐裝的白建宇，簡單素雅，看起來神采煥發。莫扎特的音樂，純美清澈，洋溢生命力，還有滿溢靈性，白建宇形容，像是上帝派來的使者，希望在疫情中，讓台灣民眾帶來些許撫慰。

對白建宇來說，莫扎特的曲子，他一點也不陌生，鋼琴協奏曲也早已熟稔，但不想重複過去，因此，特別從27首協奏曲中，挑選了唯二的兩首小調，作為演出曲目。

果然莫札特的兩首小調，玲瓏精巧，兩首放在同一場音樂會上，同時演出，有其特殊性，再說，小調曲式，更貼近人的內心世界，除了音色絕美，溫婉細膩，還潛藏著肺腑間的點點輕愁。

白建宇牛刀小試，亳不做作地讓音符，傾洩而出，在衞武營音樂廳演出，音質保證，格外清脆悅耳。

高雄這幾年公民營企業，建設有成，以公部門的衞武營、高雄流行音樂中心，逐一落成，對藝文推廣，事半功倍，過去只能窩居在至德堂，聽古典音樂演出，現在擁有國際級的衞武營，面子裡子都有了，KSO倍受鼓勵，無不以高雄都會大樂團，自我期許。

KSO 指揮楊智欽，年輕有為，他擁有莫斯科葛涅辛俄羅斯國立音樂學院學位，面對高雄藝文硬體升級，市民對KSO的期許更高，他嚴格整軍，加上經常受邀，演出機會增多，KSO團員不管在自我技巧的要求，默契的養成，或者自信心的提升，都有長足進步。

莫扎特唯二的小調鋼琴協奏曲，分別是：《D小調第20號鋼琴協奏曲，作品466》，以及《C小調第24號鋼琴協奏曲，作品491》，都是他中晚年的經典小品。

其中，《D小調第20號鋼琴協奏曲，作品466》，旋律優美，剔透澄澈，充滿戲劇張力，靈活的調性變化和主題對比，被貝多芬譽為他最敬佩的作品之一，至於《C小調第24號鋼琴協奏曲》，鋼琴和樂團完美融合，被認為是莫札特在協奏曲上的巔峰之作。

莫札特一生共創作27首協奏曲，從11歲寫到35歲，不愧是音樂天才，彷彿畢其一生，都在創作鋼琴協奏曲。

根據導讀林仁斌老師的說法，莫札特鋼琴協奏曲的內涵，包含了他對於鍵盤創作的熱情，精湛的演奏技術之外，風格融合了早期古典主義的「洛可可風格」（Rococo），從優雅的「嘉蘭特風格」（Gallant style），抒情旋律風格的德國北方「感傷風格」（Empfindsamer Stil），以及1770年之後盛行的「狂飆風格」（Sturm und Drang）三大種類，含蓋與見證整個18世的時代曲種，非常珍貴。

莫札特是作曲家，又身兼鋼琴演奏家，他用24年的生命，留下27首鋼琴協奏曲，曲韻大都天真無邪，悅耳動聽，唯獨那兩首小調，完成於莫札特29、30歲，看似年輕，但已經非常接近他35歲的驟別。

純真善良的莫札特，不愧是天才音樂家，多才多藝，多文能武，但在他慧詰早熟中，還是有一層深沈幽微的內心糾結，是他難以言說的心靈歌曲，也是淡淡悲歌。莫札特以35歲英年早逝，唯二的兩首鋼琴協奏曲小調，正是他過世前5、6年的肺腑心聲，笑裡帶淚，聽來倍讓人揪心。

今年75歲的白建宇，一路札實經營了他自己的音樂世界，累積自己的琴藝、更修練自己內在。當他應邀在全世界演出，也彈遍了古今大作曲家作品，有澎湃洶湧的，也有鏗鏘作響、宏偉壯觀的，但對天才音樂家莫札特而言，奏鳴曲、協奏曲，談笑用兵，信手拈來，比比皆是，但人到了一個歲數，反而更想停下腳步，回頭傾聽內在的聲音，也許是喃喃泣訴，或者叨叨心曲，結果隱藏在那不怎麼起眼的小調中。

23日晚，白建宇彈得非常自然與輕鬆，和KSO的搭配，也是天衣無縫，默契十足，更像船過水無痕的汪洋，無語勝有聲。真的是神來之筆，白建宇舉重若輕，把莫扎特唯二的鋼琴協奏曲小調，彈得完全不露痕跡，在那若有還無之間，餘音繞樑。

白建宇還會於5月7日，在高雄衞武營還有一場室內樂，由KSO菁英獨奏家群，在衛武營表演廳合作演出，曲目包括布拉姆斯的《G小調第一號鋼琴四重奏》，舒曼的《降E大調鋼琴五重奏》，前者是布拉姆斯慣有的緊密結構，變化豐富，波濤洶湧。後者是舒曼寫給妻子克拉拉的情書，讓後人可以從音符中，聆聽舒曼的內心世界。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。