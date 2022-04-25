【愛傳媒藺奕專欄】無論是地景藝術、濱海鹽分地帶的特有植栽，我都以為又回到瀨戶內海國際藝術祭，沙丘展覽館予人直島地中美術館那樣的寧靜。

以前去直島自助得從大阪乘JR到神戶搭新幹線抵岡山再轉JR到宇野再搭船，不像現在台北到壯圍只要50分鐘，導演蔡明亮策劃的《行者》正在續展，巧合的是李康生剛好正在大阪。

可惜這裡少了一間絕倫之美的Benesse House，否則當地的觀光將會湧入更遠的江海。年輕時，我學習如何像傳記裡的大人物那樣去改變世界，如何像企業主那樣追求成功，如何像藝人活出精彩的人生。

幻想著各種選擇。直到長大之後，我才越來越頻繁地意識到：「我的選擇其實非常有限。」

現在，我學著如何規律的起床，如何睡八小時覺，如何站立、行走，如何遛狗、如何買菜；如何曬太陽，如何拍照；如何好好欣賞一次策展，如何傾聽，如何簡單的講清楚一句話，扼要的寫下自己。

這個世界很公平，没有人能夠想得到怎樣的愛都可以，所有關係都有不完美的地方。一個人娶另一個人，多數只是正好那個時候，他想成家了，她需要一場婚姻。

在宜蘭壯圍的農家菜餐廳吃著割稻飯，我用手指掐起鴨胸肉旁的麥芽拔絲放上嘴唇當鬍鬚，她直說討厭討厭，哼！討人喜歡、百看不厭。

作者為文學奬得主

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