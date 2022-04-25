原訂5月7日將在台北小巨蛋開唱的徐若瑄，因疫情升溫宣布演唱會延期。她這幾個月來如火如荼籌備中，日前時報周刊CTWant就在路邊捕獲野生女神，她穿著短上衣、運動褲現身舞蹈教室外頭，明顯的腹肌線條相當吸睛，而昔日的「少女隊」成員王思涵也現身，徐若瑄一看到她便來個深情擁抱，看來是專程來探班好姐妹。
四月二十日下午近兩點，本刊在台北街頭直擊一輛眼熟的白色箱型車，暫時停靠在某公寓外頭，等了一會兒，先是工作人員下車，緊接著穿著軍綠色外套的徐若瑄，提著一大個袋子下車，雖然她戴著帽子和口罩，但一雙大眼及一身的紫色系運動服非常惹眼，看起來精神奕奕的她，穿著短版上衣，露出的腹肌更是令人眼睛為之一亮，明顯的線條、纖細的腰身，看得出保養得宜，平時想必是少不了鍛鍊。
徐若瑄和同事提著大包小包走入公寓，仔細一看，原來地下室是練舞室。約一個半小時過後，下午三點多，陸續有六、七名男性走出練舞室，推測是徐若瑄的舞者，各個都是年輕的小鮮肉、體格也是高䠷健碩。
三點四十二分，徐若瑄等人走出練舞室，幾個人在門口相互道別並聊了幾句，其中穿著條紋上衣的女子和她深深擁抱，這位全程陪伴她練舞的女子，正是她昔日少女隊的隊友王思涵，也曾經擔任過她的經紀人，看來是知道她為了小巨蛋在做準備，特別來探班的。
隨後徐若瑄由助理陪同上車離開，回家路上，車子在住處附近的便利商店停下，助理下車後到超商購買了烤地瓜，應該是為練舞後的徐若瑄補充能量，她曾透露演唱會倒數中，努力練舞忌口，高熱量美食一口也不敢多吃，也難怪能擁有漂亮腹肌。
買了地瓜果腹後，徐若瑄的座車隨即駛回家中，直至深夜都未再出門，看來她為了演唱會，不但拚了命鍛鍊好身材，也正在調整作息養精蓄銳。然而人算不如天算，她苦苦排練了幾個月，近來疫情升溫，雖然她希望可以如期站上小巨蛋，一直到這兩天都還在排練舞蹈，但為了安全考量，加上她聽到了粉絲的聲音，最後和團隊徹夜未眠的討論，終於忍痛做出延期的決定。
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