穿著短上衣、運動褲的徐若瑄，招牌腹肌線條相當吸睛。（圖／本刊攝影組）

原訂5月7日將在台北小巨蛋開唱的徐若瑄，因疫情升溫宣布演唱會延期。她這幾個月來如火如荼籌備中，日前時報周刊CTWant就在路邊捕獲野生女神，她穿著短上衣、運動褲現身舞蹈教室外頭，明顯的腹肌線條相當吸睛，而昔日的「少女隊」成員王思涵也現身，徐若瑄一看到她便來個深情擁抱，看來是專程來探班好姐妹。

徐若瑄和昔日少女隊的姊妹王思涵提著大包小包走入一間地下室練舞室。（圖／本刊攝影組）

四月二十日下午近兩點，本刊在台北街頭直擊一輛眼熟的白色箱型車，暫時停靠在某公寓外頭，等了一會兒，先是工作人員下車，緊接著穿著軍綠色外套的徐若瑄，提著一大個袋子下車，雖然她戴著帽子和口罩，但一雙大眼及一身的紫色系運動服非常惹眼，看起來精神奕奕的她，穿著短版上衣，露出的腹肌更是令人眼睛為之一亮，明顯的線條、纖細的腰身，看得出保養得宜，平時想必是少不了鍛鍊。

下午陸續有多位男性進出練舞室，推測是徐若瑄的舞者，各個都是年輕體格好的小鮮肉。（圖／本刊攝影組）

徐若瑄和同事提著大包小包走入公寓，仔細一看，原來地下室是練舞室。約一個半小時過後，下午三點多，陸續有六、七名男性走出練舞室，推測是徐若瑄的舞者，各個都是年輕的小鮮肉、體格也是高䠷健碩。

練完舞的徐若瑄在門口與王思涵相擁，似乎在謝謝好友的陪伴。（圖／本刊攝影組）

徐若瑄上車準備離開，王思涵在車外跟她揮手道別。（圖／本刊攝影組）

三點四十二分，徐若瑄等人走出練舞室，幾個人在門口相互道別並聊了幾句，其中穿著條紋上衣的女子和她深深擁抱，這位全程陪伴她練舞的女子，正是她昔日少女隊的隊友王思涵，也曾經擔任過她的經紀人，看來是知道她為了小巨蛋在做準備，特別來探班的。

車子在住處附近的便利商店停下，助理下車買了烤地瓜幫徐若瑄補充能量。（圖／本刊攝影組）

隨後徐若瑄由助理陪同上車離開，回家路上，車子在住處附近的便利商店停下，助理下車後到超商購買了烤地瓜，應該是為練舞後的徐若瑄補充能量，她曾透露演唱會倒數中，努力練舞忌口，高熱量美食一口也不敢多吃，也難怪能擁有漂亮腹肌。

買了地瓜後徐若瑄的座車隨即駛回家中，直至深夜都未再出門。（圖／本刊攝影組）

徐若瑄在社群開心分享助理買給她的地瓜，還自曝冒出白頭髮。（圖／截自徐若瑄臉書）

買了地瓜果腹後，徐若瑄的座車隨即駛回家中，直至深夜都未再出門，看來她為了演唱會，不但拚了命鍛鍊好身材，也正在調整作息養精蓄銳。然而人算不如天算，她苦苦排練了幾個月，近來疫情升溫，雖然她希望可以如期站上小巨蛋，一直到這兩天都還在排練舞蹈，但為了安全考量，加上她聽到了粉絲的聲音，最後和團隊徹夜未眠的討論，終於忍痛做出延期的決定。

徐若瑄22日宣布演唱會延期。（圖／截自徐若瑄臉書）

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